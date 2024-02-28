Штаб черноморского флота в Севастополе останется в руинах: Селезнев назвал причину

Штаб черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе, который был разрушен в результате удара в сентябре 2023 года, не будут восстанавливать. Причина состоит в том, что страна-оккупант Россия не может обеспечить надежную защиту этого здания от новых атак украинских Сил обороны.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев. Он добавил, что часть подвальных помещений разрушенного штаба продолжает функционировать.

Говоря о том, где после удара размещается руководство черноморским флотом, эксперт заметил: "Я думаю, что военная инфраструктура на территории Севастополя достаточно разветвлена, и враг имеет возможность использовать иные здания и сооружения для обеспечения функционирования штаба российского черноморского флота".

По оценкам Селезнева, восстановление штаба потребует колоссальных финансовых вложений, в то время как на сегодняшний день Россия не может гарантировать полную безопасность этого сооружения.

"С учетом того, что российская ПВО, несмотря на заявления, не способна полностью обеспечить безопасное пространство над территорией временно оккупированного Севастополя, я не думаю, что в ближайшей перспективе противник будет расходовать ресурс на то, чтобы восстанавливать здание штаба черноморского флота", – сказал эксперт.

Он предположил, что противник восстановил все поврежденные линии связи, а для размещения руководящего состава флота использует другие помещения, которых в Севастополе "более чем достаточно".

Полную версию интервью с Владиславом Селезневым вскоре читайте на OBOZ.UA.

Как писал OBOZ.UA, 22 сентября 2023 года был нанесен ракетный удар по штабу черноморского флота России в Севастополе. Здание получило масштабные разрушения. По состоянию на февраль 2024 год восстановительные работы в нем не начинались.