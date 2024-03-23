США используют разрущающие ракеты Tomahawk, если Россия нанесет ядерный удар: что они умеют

Если Кремль использует ядерное оружие против Украины, Запад в течение одной ночи может полностью уничтожить российские центры принятия решений и даже весь Черноморский флот. Для этого в арсенале стран НАТО есть, в частности, высокоточные ракеты Tomahawk, способные сровнять с землей военную инфраструктуру агрессора.

Что известно об этом оружии – рассказывает OBOZREVATEL.

"Томагавк" – 50-летняя легенда

В 1971 году американские адмиралы инициировали создание крылатых ракет морского базирования с возможностью запуска с подлодок. Спустя девять лет были проведены первые испытания морской модификации КР: в начале года была запущена ракета из эсминца, а чуть позже "Томагавк" стартовал с подлодки.

Оба запуска были успешными. За три последующих года произошло более ста пусков "Томагавков" разных модификаций, по результатам этих испытаний была издана рекомендация о приеме ракетного комплекса на вооружение. Помимо корабельной версии, существуют "Томагавки" наземного и воздушного базирования, которые могут нести боеголовки различных типов.

Крылатая ракета "Томагавк" – это моноплан, оснащенный двумя небольшими складывающими крыльями в центральной части и крестообразным стабилизатором в хвостовой. Фюзеляж цилиндрической формы. Ракета имеет дозвуковую скорость полета.

Система управления и наведения является комбинированной, она состоит из трех составляющих:

инерциальной;

по рельефу местности (TERCOM);

электронно-оптической (DSMAC);

с помощью GPS.

В 2018 году Штаты представили усовершенствованную версию этого вооружения – UGM-109 Block IV. Производитель подчеркивает, что ракета способна часами кружить в воздухе над целью, "моментально менять курс по команде и наносить удар с высокой точностью".

Заряд несет видеокамеру, передающую сигнал в режиме реального времени на командный пункт. Ракета может быть перепрограммирована в полете благодаря приемо-передающему устройству спутниковой связи для нанесения удара по одной из 15 заложенных в ее память целей или же вообще направлена в какую-то совершенно иную точку посредством глобальной навигационной системы GPS.

А в прошлом году стало известно, что Минобороны США заказало модернизацию всех выпущенных ракет модификации Block IV до версии Block V. Детальной информации о ракетах 5-го поколения нет, однако известно, что модификация имеет улучшенную навигацию и связь.

"Томагавк" использовался во всех конфликтах последних десятилетий, в которых участвовали США. Первым серьезным испытанием этого оружия стала война в Персидском заливе в 1991 году. В течение иракской кампании было выпущено более 300 КР, основная часть которых успешно выполнила задачу.

Затем "Томагавки" использовались еще в нескольких менее масштабных операциях против Ирака, затем последовала война в Югославии, вторая иракская кампания (2003 год), а также операция сил НАТО против Ливии. Применялись "Томагавки" и в Афганистане.

Противостоять невозможно

Ракета Tomahawk летит в цель на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что делает ее невидимой для наземных РЛС. Гладкая, обтекаемая форма снаряда без каких-либо радиоконтрастных деталей и подвесных элементов также увеличивает скрытность ракеты. Засечь ее можно, только зная вероятные маршруты подлета, обнаружить Tomahawk сверху на фоне земли тоже непросто.

Если даже одиночный Tomahawk представляет собой тяжелую цель, то какая ПВО сможет отразить массированный налет? Если, например, только один эсминец Arleigh Burke несет до 56 таких ракет, всего у американцев 61 такой корабль, подлодка типа Ohio может нести до 154 Tomahawk, всего у Штатов 18 таких лодок.

Выходит только 10 эсминцев могут выпустить 560 ракет, перехватить их все равно не сможет даже самая современная система ПВО. И не факт, что российская противовоздушная система справится хотя бы с одним американским снарядом.

Дело в том, что в 2017 году США использовали 59 крылатых ракет "Томагавк" для удара по сирийской авиабазе Шайрат. По данным СМИ, там находились российские системы С-200, С-300, С-400, которые Москва позиционирует как самое высокотехнологическое ПВО в мире.

Однако нет никакой информации о том, что хотя бы одна из американских ракет была перехвачена российским вооружением. Бумажные возможности российских систем и реальность – огромная разница. Кремль может писать, что их комплексам нет аналогов, но на практике мы получаем противоположную ситуацию.

Характеристики ракеты

Дальность : до 2500 км. На подлете к цели ракета летит на малой высоте, огибая рельеф местности и именно поэтому ее очень трудно сканировать и, соответственно, сбить современными системами ПВО.

: до 2500 км. На подлете к цели ракета летит на малой высоте, огибая рельеф местности и именно поэтому ее очень трудно сканировать и, соответственно, сбить современными системами ПВО. Тип : дозвуковая крылатая ракета среднего радиуса действия;

: дозвуковая крылатая ракета среднего радиуса действия; Пусковая масса : 1315 кг (без разгонного блока), 1588 кг (с разгонным блоком);

: 1315 кг (без разгонного блока), 1588 кг (с разгонным блоком); Двигатель : турбореактивный;

: турбореактивный; Дальность : до 2500 км;

: до 2500 км; Вес : может достигать до 450 кг;

: может достигать до 450 кг; Система управления и наведения : инерционная, радиолокационная, по рельефу местности (TERCOM), электронно-оптическая (DSMAC), посредством GPS;

: инерционная, радиолокационная, по рельефу местности (TERCOM), электронно-оптическая (DSMAC), посредством GPS; Стоимость: от 607 тыс. долл. – до 1,4 млн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!