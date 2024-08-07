штрафуют ли ТЦК украинцев, которые не были на учете, но пришли обновить данные

ТЦК штрафуют военнообязанных мужчин, пришедших обновить данные, но не стоявших до этого на учете или потерявших военный билет. Размеры штрафов при этом могут составлять от 17000 до 25500 грн.

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На сегодняшний день такие случаи достаточно распространены. О них рассказал член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Александр Федиенко.

Он привел три типичных случая, когда мужчин оштрафовали.

Первый военнообязанный, не состоявший на учете, обратился в ТЦК об уточнении данных, имея при этом актуализацию через Резерв+. Несмотря на это, он получил штраф 17 000 грн.

Другой мужчина потерял военный билет, и когда пришел обновить данные, после того, как это уже сделал через Резерв+, также получил штраф в размере 17 000 грн из-за потери документа.

Третий военнообязанный получил справку от полиции о том, что у него похитили документы вместе с военным билетом. Однако на него также наложили штраф, правда, меньше – 5100.

"Все штрафы ТЦК наложены согласно действующему законодательству, здесь вопросов к руководителям этих ТЦК нет. Хотя мне честно говоря непонятно в первом случае. Уверен, что можно было обойтись и предупреждением", - прокомментировал Федиенко.

Суды по этому поводу заняли разные позиции. Одни считают, что нужно устанавливать дату совершения соответствующего административного правонарушения — в частности, не постановки на военный учет и в зависимости от этого применять закон, действовавший на момент совершения правонарушения.

Закон №3696-IX, усиливший ответственность за нарушение правил военного учета и повысивший штрафы для граждан до 17-25,5 тысяч грн, вступил в силу 19 мая 2024 года.

Поэтому отдельные суды считают, что если мужчина совершил нарушения до этой даты, например, потерял военный билет, то к нему должна применяться статья КУоАП в редакции, которая действовала до 19 мая 2024 года. Следовательно, нужно применять и "старые" ограничения срока для привлечения к ответственности, и "старый" размер штрафа.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские суды отменили 88% штрафов, наложенных ТЦК за нарушение правил военного учета. Чаще отмена происходила из-за нарушения процедуры или недоказанности правонарушения.

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