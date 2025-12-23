'Схватили детей и выбежали': в Житомире во время атаки РФ на балкон квартиры влетел двигатель от 'Шахеда'. Фото и видео

В Житомире во время утренней атаки РФ в квартире местных жителей произошел опасный инцидент. На балкон и в детскую комнату квартиры влетели обломки беспилотника "Шахед", среди которых был и двигатель.

К счастью, семья успела схватить детей и выбежать из комнаты, обошлось без травм. Об этом рассказал сам владелец квартиры Антон Вакуленко, обнародовав видео в своем Instagram.

Что известно

Инцидент произошел 23 декабря около 6:50 утра. Во время атаки РФ на балкон квартиры Вакуленко влетели обломки "Шахеда": одна деталь попала в детскую комнату, а двигатель – на балкон.

"День сегодня не задался: в детскую прилетела вот эта штука от "Шахеда", размером как моя нога. А вот на балкон прилетел мотор от "Шахеда", – рассказал Антон.

Семья на момент атаки находилась в безопасном месте квартиры, мониторя ситуацию через специальные группы. После взрыва жена Антона услышала, как разбилось стекло, и семья сразу схватила детей и выбежала из комнаты. К счастью, никто не пострадал.

"Больше всего пострадала наша белка, которую мы на ночь отнесли в детскую комнату, чтобы она не мешала там, потому что она ночное животное. И эта коробка, прилетевшая в детскую комнату, разбомбила клетку. Но белка жива, с ней все хорошо", – рассказал Антон в комментарии "Суспільному".

Семья ждала приезда саперов, полицию или скорую не вызывали – они все уже были на месте.

Также в ночь с 22 на 23 декабря страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибшая и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 23 декабря атаковала Киев с помощью дронов-камикадзе. В Святошинском районе обломки "Шахеда" упали возле жилого дома, есть повреждения и пострадавшие.

