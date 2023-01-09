Швеция может передать Украине САУ Archer: что известно о вооружении. Фото

Украина может получить от Швеции самоходные артиллерийские установки Archer. Они принадлежат к наиболее современным артсистемам в мире.

Видео дня

О том, что эти САУ могут оказаться в нашей стране, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, сообщает Aftonbladet.

Премьер также отметил, что в прошлом году Украина не получила артиллерийские установки, потому что, по его словам, Archer не стоял на первом месте в списке желаний Украины. Однако на конференции безопасности "Народ и оборона" в Селене Кристерссон заявил, что артиллерийская система все же может быть передана Украине.

"Я все время говорил, что мы достаточно сильны, чтобы внести вклад с такой передовой системой оружия. Эта работа продолжается, и я вернусь к этому вопросу, как только мы ее закончим", – сказал премьер.

По словам Кристерссона, Archer остается приоритетом в помощи Украине со стороны Швеции.

Шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка Archer выполнена на базе шасси Volvo A30D 6×6 и предназначена для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для проходов в минных полях и полевых заграждениях.

САУ Archer относится к сверхсовременным артсистемам с полной автоматизацией всех процессов, когда экипаж вообще не касается снарядов, кроме как во время зарядки.

Длина ствола Archer 52 калибры позволяет вести огонь на дальности до 30 км обычным снарядом, до 40 км — с ракетным двигателем и до 60 км — управляемым снарядом.

Шведская Archer считается самой быстрой гаубицей в мире. Автоматическая система зарядки пушки обеспечивает скорострельность оружия до 9 выстрелов в минуту. При острой необходимости самоходка может вести огонь в скорострельном режиме, производя шесть выстрелов за 30 секунд.

Тотальная цифровизация всех систем позволяет выйти на позицию отстрелять серию снарядов и покинуть дислокацию еще до того, как первый из снарядов разорвется на позиции противника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!