Швеция передаст Украине 10 скоростных катеров: как их будут использовать. Фото

27 августа Швеция объявила о передаче Украине десяти рабочих и скоростных катеров. Все суда получит Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, которая будет использовать их для водолазно-спасательных работ, в частности при разминировании русел рек.

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Правительство Швеции поручило береговой охране страны передать катера Украине, а Агентству гражданской защиты – организовать их транспортировку. Соответствующее решение обнародовало шведское правительственное ведомство 27 августа.

Поддержка на воде

Катера будут переданы в том состоянии, в котором они находятся. Перед этим с них удалят идентификационные обозначения и специальное оборудование, которое использовалось шведским государственным учреждением.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что страна таким образом дополнительно укрепляет потенциал Украины на воде. По его словам, речь идет о возможностях буксировки, разминирования и транспортировки.

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"Швеция поддерживает Украину на нескольких фронтах и теперь дополнительно укрепляет потенциал Украины на море", – сказал Болин.

Катера для ГСЧС

Получателем всех десяти катеров станет Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Их планируют задействовать в спасательных работах на воде.

Отдельно шведская сторона указала на использование катеров при разминировании русел рек. Также они должны обеспечить дополнительные возможности для транспортировки и буксировки.

Решение предусматривает передачу именно десяти рабочих и скоростных катеров. Перед отправкой в Украину их передадут без специального оборудования шведских ведомств.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июля стало известно, что в Швеции военного консультанта признали виновным в шпионаже в пользу России. Известно, что обвиняемому – 34 года, он страдает серьезным психическим расстройством.

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