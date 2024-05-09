Швеция предоставит 28 млн евро на военную поддержку Украины: детали

Правительство Швеции приняло решение выделить 28 миллионов евро в поддержку обороноспособности Украины, которая продолжает бороться с полномасштабным вторжением России. 18 миллионов евро передадут коалициям в рамках Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"), а 10 миллионов евро направят в фонд НАТО для Украины.

Об этом в четверг, 9 мая, сообщили на сайте министерства обороны Швеции. Как отмечается, правительство поручило осуществить выплаты трем коалициям в рамках "Рамштайна", членом которых является Швеция.

5 миллионов евро передадут коалиции по разминированию (Demining Coalition), 3 миллиона евро – коалиции по морской безопасности и 10 миллионов евро коалиции по беспилотникам (Drone Coalition).

10 миллионов евро Вооруженные силы Швеции отправят в Трастовый фонд Комплексного пакета помощи НАТО Украине, целью которого является закупка горючего, медицинского оборудования, военного учебного оборудования и поддержка в укреплении и модернизации институтов обороны и безопасности Украины.

Глава оборонного ведомства Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что государство будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

"Шведская поддержка будет постепенно развиваться в направлении приобретения нового оборудования в промышленности для передачи Украине. Благодаря этим вкладам в фонды мы можем усилить обороноспособность Украины в сфере беспилотников, разминирования и усиления возможностей украинского флота", – отметил министр обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Швеции не исключили, что могут передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Стокгольм также предоставит Киеву другие системы ПВО, которые помогут "закрыть небо" над нашим государством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!