Швеция может отправить Украине систему Patriot: министр обороны рассказал детали

Швеция не исключает, что пришлет Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Стокгольм также предоставит Киеву другие системы ПВО, которые помогут "закрыть небо" над нашим государством.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон перед встречей глав МИД и министерств обороны стран ЕС в Люксембурге. Его слова цитирует агентство AP.

Отвечая на вопрос, предоставит ли его страна систему ПВО Patriot Украине, Йонсон сказал:

"Я не исключаю такой возможности, но сейчас мы сосредоточены на финансовых взносах".

По словам министра, Швеция пришлет Украине другие системы, которые могут "снять часть давления" по поводу потребности ВСУ в системах Patriot.

Он также отметил, что после принятия пакета помощи Украине Соединенные Штаты могут увеличить поставки систем ПВО Киеву.

Напомним, на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс "наметил наличные возможности и есть системы Patriot, которые могут быть предоставлены Украине". При этом он не назвал страны, в которых есть Patriot.

Patriot – это управляемая ракетная система, которая может нацеливаться на самолеты, крылатые ракеты и баллистические ракеты меньшей дальности. Каждая батарея состоит из установленной на грузовике пусковой системы с восемью пусковыми установками, которые могут удерживать до четырех ракет-перехватчиков каждая, наземного радара, станции управления и генератора.

Ключевым преимуществом систем американского производства кроме эффективности является то, что украинские войска уже научились их использовать.

Но изготовление Patriot занимает много времени – по некоторым оценкам до двух лет, поэтому страны не спешат отказываться от них и оставить себя под угрозой. Так, например, у Германии было 12, но сейчас отправляет три в Украину. Польша имеет две таких системы, но требует их собственной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA:

Украина может получить от стран НАТО дополнительно 6 ЗРК Patriot. Также Германия решила передать Украине уже третью систему – она станет седьмой.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что партнеры Украины значительно активизировали усилия по предоставлению нашей стране систем противовоздушной обороны для защиты от атак России. Такой интенсивности работы от союзников по предоставлению ПВО не было изначально полномасштабного вторжения РФ.

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