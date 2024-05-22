Швеция предоставит $7 млрд военной помощи Украине в течение трех лет: что известно о программе

Правительство Швеции планирует предоставить Украине военную помощь в размере $7 млрд на период 2024-2026 годов. Так, в течение следующих трех лет Швеция будет выдавать Украине по 2,3 млрд долл. ежегодно.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление правительства Швеции. Военная помощь может включать оборудование, финансовые взносы и поддержку закупок для оборонных нужд.

"Швеция будет поддерживать борьбу Украины столько, сколько потребуется", – отмечается в заявлении.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Швеция предоставила Украине военную и гуманитарную поддержку на сумму более 3 миллиардов долларов. Последний пакет помощи, объявленный в феврале, включал в себя десантные катера, артиллерийские боеприпасы, финансовую поддержку и другое оборудование общей стоимостью 7,1 млрд шведских крон.

Продолжение военной помощи в последующие годы подчеркивает долгосрочную приверженность Швеции поддержке Украины в ее борьбе за суверенитет и территориальную целостность.

Ранее сообщалось, что Украина и Швеция во вторник, 21 мая, начали переговоры по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Это происходит во исполнение поручения президента Владимира Зеленского и продолжая его недавний телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Швеции не исключали, что могут передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Стокгольм также предоставит Киеву другие системы ПВО, которые помогут "закрыть небо" над нашим государством.

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