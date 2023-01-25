Швеция рассматривает вопрос о передаче Украине танков Stridsvagn 122, – министр обороны

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна может предоставить Вооруженным силам Украины танки Stridsvagn 122 (Strv 122). Они являются аналогами немецких "Леопардов", которые уже официально получит наше государство.

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Об этом Йонсон сказал в комментарии изданию Svenska Dagbladet. По его словам, Стокгольм может предоставить Киеву танки после того, как Берлин принял такое решение.

"Пока не ведется подготовка к передаче танков из Швеции, но не исключено, что это может произойти позже", – отметил министр.

На вооружении шведской армии есть 120 танков Stridsvagn 122. Эта техника – это видоизмененная версия Leopard 2A5.

Танк разработан немецкой компанией Krauss-Maffei и шведской Åkers Krutbruk Protection AB для ведения боев в условиях, характерных для Швеции, в частности в лесистых районах и в городской местности.

Stridsvagn 122 оснащен дополнительными модулями из бронированной стали от SSAB. Также на нем установлена система CBRN для защиты от химического, биологического и радиологического оружия.

Система наведения бронемашины позволяет военным выявлять и идентифицировать вражескую цель с помощью лазерного дальномера, термографической камеры и калькулятора скорости, расстояния и точности.

Кроме того, гидравлическую систему наведения башни танка заменили электроприводом, что повысило точность огня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Германия приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2А6. Наши вооруженные силы получат одну роту – 14 единиц такой техники.

– Президент США Джозеф Байден заявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет о 31 единице боевых машин

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