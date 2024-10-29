Швеция выделит Украине пакет военной помощи на €63 млн: на что пойдут деньги

Правительство Швеции приняло решение о выделении Украине 720 млн шведских крон (63 млн евро) поддержки в рамках пакетов военной помощи, о которых было объявлено ранее. Часть этих средств будет направлена в поддержку оборонной промышленности Украины.

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О новом транше помощи сообщили в понедельник, 28 октября, на сайте правительства страны. Так, финансовый вклад в поддержку украинской промышленной базы предусматривает 20 млн евро.

Речь идет о финансировании датской модели, направленной на поддержку закупок у украинской промышленности в соответствии с предложениями Украины. Уточняется, что правительство Швеции перечислит эти деньги Дании для закупки оборонного оборудования через украинский ОПК. Прошлая поддержка Данией этой модели позволила Украине изготовить 18 единиц украинской артиллерийской системы.

"Вместе с задачей, которую уже имеет Шведская администрация оборонных материалов по поддержке Украины в сфере закупок, эта помощь в развитии украинской промышленной базы откроет дальнейшие возможности для сотрудничества между украинской и европейской оборонной промышленностью", – говорится в сообщении.

Также правительство Швеции намерено выделить около 43 млн евро на ряд начатых многосторонних инициатив "в целях оказания быстрой и эффективной поддержки" Силам обороны Украины.

Примеры инициатив, которые могут быть поддержаны, включают некоторые коалиции, созданные в рамках Контактной группы по обороне Украины ("формат Рамштайн"):

– коалиция по расширению возможностей Воздушных сил, закупающая ракеты "воздух-воздух" для украинской программы F-16;

– морская коалиция, готовящая украинскую морскую пехоту;

– коалиция по разминированию, закупающая оборудование для разминирования наземных мин;

– ІТ-коалиция, членом которой недавно стала Швеция, закупает оборудование для связи.

Также в рамках этой поддержки Швеция внесет свой вклад в натовский пакет комплексной помощи (CAP) для Украины, который закупает военное оборудование.

Как сообщал OBOZ.UA, Хорватия поставит Украине 30 своих танков и 30 боевых машин пехоты времен Холодной войны. Это произойдет при поддержке Германии – Загреб получит от нее финансовые ресурсы, которые снизят для Хорватии цену на новые Leopard 2A8.

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