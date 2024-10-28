Хорватия передаст Украине старые танки в обмен на Leopard 2A8 от Германии: что известно

Хорватия поставит Украине 30 своих танков и 30 боевых машин пехоты времен Холодной войны. Это произойдет при поддержке Германии – Загреб получит от нее финансовые ресурсы, которые снизят для Хорватии цену на новые Leopard 2A8.

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Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Хорватии. Соответствующее соглашение в Берлине 28 октября приняли хорватский министр обороны Иван Анушич и его немецкий коллега Борис Писториус.

Главной темой их встречи было оснащение и модернизация хорватской армии с акцентом на закупке новых танков Leopard 2A8. Германия пригласила Хорватию присоединиться к немецкой программе совместной закупки основного боевого танка Leopard 2A8.

Анушич и Писториус подписали Письмо о намерениях, где речь идет о готовности двух стран доставить 30 танков М-84 и 30 БМП М-80, а также запасные части и боеприпасы к ним со складов Хорватии в Украину. Первые средства, полученные Республикой Хорватией от ФРГ для поставки этих танков и боевых машин, будут направлены на закупку новых немецких Leopard 2A8.

"Первая поставка – финансовые ресурсы, которые Республика Хорватия получит от ФРГ за эти танки и боевые машины, будут использованы для закупки новых немецких танков Leopard 2A8. На эту сумму снизится общая стоимость новых Leopard 2A8", – говорится в сообщении.

Иван Анушич сказал, что эта модель закупки Leopard 2A8 подходит для всех трех привлеченных сторон – Хорватии, ФРГ и Украины. Он добавил, что правительство Хорватии дало свое согласие на Письмо о намерениях, направленное правительством Германии, и отметило, что реализация этого проекта начнется "очень скоро".

"Учитывая потребности хорватской армии, Республика Хорватия намерена приобрести до 50 новых Leopard 2A8. Все остальные детали будут известны после подписания договора. Дополнительным преимуществом такого типа закупок является помощь Украине в борьбе с российской агрессией", – отметили в минобороны.

Что известно о технике, которую получит Украина

M-84 – это основной югославский боевой танк третьего поколения. М-84 находится на вооружении в Боснии и Герцеговине, Кувейте, Македонии, Словении, Сербии и Хорватии.

Опытный образец был произведен в 1983 году, а серийное производство началось в 1984 году. Общественности М-84 был впервые представлен ​​на параде Победы 9 мая 1985 года в Белграде. В 1985 году М-84 поступил на вооружение в Югославскую Народную Армию. А спустя несколько лет принят на службу улучшенный вариант M-84A.

M-84A вооружен 125-мм гладкоствольной пушкой, созданной на основе советской 2A46. M-84 использует автомат зарядки, позволяющий поддерживать скорострельность 8 выстрелов в минуту. 40 снарядов орудия размещаются в корпусе танка под башней. Эта концепция унаследована от оригинальной советской конструкции для T-72 и является как сильной, так и слабой стороной танка.

Наряду с основным вооружением, M-84 также вооружен одним 7,62 мм спаренным пулеметом и одной 12,7 мм зенитной пушкой, установленной на командирской башне. Все версии M-84 имеют экипаж из трех человек.

M-80 – это гусеничная боевая машина пехоты югославского производства, которая выпускалась с 1980-х до распада страны в 1990-х годах.

М-80 имеет на вооружении одну 20-мм пушку, спаренный пулемет калибра 7,62 мм и сдвоенную пусковую установку для управляемых противотанковых ракет. Оборудована защитой от оружия массового поражения, системой пожаротушения, системой внутреннего отопления и выбрасывания воды. Также машина полностью амфибийна: может пересечь любое водное препятствие без предварительной подготовки. Максимальная скорость на воде – 8 км/ч.

Экипаж состоит из трех человек: водителя, командира и оператора оружия, а в заднем отсеке есть место для шести полностью снаряженных пехотинцев, которые могут вступить в бой с врагом из личного стрелкового оружия через шесть бойниц по обе стороны транспортного средства и на задней двери, и одного командира отряда. Пехота покидает БМП через две двери в задней части машины.

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