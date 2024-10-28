Канада передала Украине первую партию БТР LAV: на что способна техника на поле боя. Фото

В Канаде анонсировали поставки Силам обороны Украины первой партии бронетранспортеров LAV (Light Armoured Vehicle) для борьбы с российским полномасштабным вторжением. Техника уже загружена и отправлена в Украину.

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Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщили на официальном аккаунте миссии Вооруженных сил Канады в поддержку Сил обороны Украины (CAF with Ukraine) в соцсети X. В то же время, количество поставленной украинским военным техники не разглашается.

"После учений по эксплуатации и обслуживанию бронированных машин боевой поддержки версии "скорая помощь" в Германии, машины были загружены и отправлены в Украину. Эти машины помогут Украине в обороне от незаконного вторжения на ее земли", – говорится в сообщении.

БТР LAV – канадская боевая разведывательная машина, находящаяся на вооружении сухопутных войск Канады и корпуса морской пехоты США. Создана компанией General Dynamics Land Systems на базе швейцарского БТР MOWAG Piranha I 8×8.

LAV могут быть использованы для медицинских и эвакуационных операций, перевозки пехоты, а также в качестве боевых машин поддержки. Они оснащены современными системами управления и могут нести дополнительные вооружения, что повышает их эффективность в боевых условиях.

БТР может работать и в ночное время суток и эксплуатироваться при любых погодных условиях. Дополнительно техника вооружена 7,62-мм пулеметом с боекомплектом в 1000 патронов.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября в Канаде объявили о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 64,8 миллиона канадских долларов (47 миллионов долларов США). В него войдут стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение.

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