Си Цзиньпин в Париже призвал искать 'хорошие пути' решения 'украинского кризиса'

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Пекин вместе с партнерами якобы ищет "хорошие пути" для завершения войны в Украине. При этом полномасштабное вторжения России в Украину он по-прежнему назвал "украинским кризисом".

Об этом Си Цзиньпин написал в колонке для издания Le Figaro. Она была опубликована в воскресенье, 5 мая, одновременно с тем, как китайский лидер прибыл в Париж в рамках своего европейского турне.

При этом он заявил, что Пекин "не является участником или стороной этого кризиса" и высказал надежду, что "мир и стабильность вернутся в Европу".

"Мы понимаем потрясения, которые "украинский кризис" вызывает у европейцев. Китай не является источником этого кризиса и не является его стороной или участником. Мы надеемся, что мир и стабильность быстро вернутся в Европу, и намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути разрешения кризиса", — цитирует слова Си Цзиньпина Le Figaro.

Издание пишет, что Париж хочет, по крайней мере, гарантировать, что Китай, главный союзник российского диктатора Владимира Путина, не станет явно поддерживать его военные действия против Киева или даже "побудить его использовать рычаги", которые он имеет над Москвой, чтобы "способствовать разрешению этого конфликта".

Ранее издание Reuters также предположило, что во время переговоров с Си президент Франции Эммануель Макрон попытается убедить использовать свое влияние на страну-террориста Россию. Также Макрон будет добиваться того, чтобы Китай сократил торговые дисбалансы.

Кроме Макрона, также ожидается встреча Си Цзиньпина с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Вероятно, во время переговоров будут подняты вопросы разногласия внутри 27 членов ЕС, в том числе между Францией и Германией, которые подрывают их способность влиять на Китай. Канцлер Германии Олаф Шольц не присоединится к Макрону и Си Цзиньпину в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 мая глава Китайской народной республики Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань прибыл с визитом во Францию. Он намерен обсудить с Макроном, в том числе, и войну в Украине.

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