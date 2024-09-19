Сибига попросил страну НАТО сбивать летающие на ее территорию российские дроны: все подробности
Украина попросила Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству страны. Такую просьбу озвучил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время визита в Бухарест.
Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ответ Бухареста пока неизвестен.
"В Бухаресте после встречи со своим румынским коллегой Луминицей Одобеску Сибига попросил Румынию сбивать российские беспилотники, приближающиеся к воздушному пространству Румынии", – говорится в статье.
Издание отметило, что российский беспилотник недавно был замечен в воздушном пространстве над румынской дельтой Дуная примерно в 45 километрах от украинской границы.
Румынские истребители F-16 поднялись в воздух и сопровождали российский БПЛА, пока он не достиг воздушного пространства Украины.
С тех пор политики и военные чиновники Румынии спорят о том, необходимы ли изменения в законе для сбивания вражеских дронов в собственном воздушном пространстве.
Напомним, за последний месяц по меньшей мере два российских "шахеда" залетали на румынскую территорию. Один из них, по данным румынских военных, 8 сентября попал в необитаемый район Румынии вблизи города Периправа.
Как сообщал OBOZ.UA:
В Румынии хотят изменить законодательство, чтобы позволить сбивать дроны, залетающие на территорию страны. Парламентская оппозиция раскритиковала премьера Марселя Чолаку за бездействие в нарушении воздушного пространства Румынии.
Во время атаки войск РФ на Украину 8 сентября группа ударных дронов типа Shahed нарушила воздушное пространство Румынии. Румынские военные подняли авиацию, однако так и не решились сбивать российские беспилотники: БПЛА вернулись в воздушное пространство Украины.
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