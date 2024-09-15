Сибига заявил, что Украине нужны польские МиГ-29, но есть проблема

Украине нужны польские МиГ-29, возможность передачи которых сейчас рассматривают в Польше. Однако для того, чтобы эти самолеты пополнили военный авиапарк Украины, необходимо, чтобы ЕС нарастил возможности патрулирования воздушного пространства над Польшей.

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Об этом заявил в рамках дискуссии на ХХ встрече Ялтинской Европейской стратегии (YES) в Киеве министр иностранных дел Андрей Сибига. Он также добавил, что Киев ожидает важных решений во время польского председательства в ЕС в 2025 году.

По словам главы украинской дипломатии, Украине нужны польские истребители, однако, чтобы они смогли усилить военную авиацию нашего государства, понадобится помощь европейских партнеров.

"У нас есть четкое понимание, что есть у наших партнеров, и какие решения для этого нужны. Я очень рад, что здесь с нами Радик Сикорский (Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши. – Ред.). Конкретно, мы нуждаемся в МиГах, которые у вас есть. А чтобы МиГ можно было поставить, необходимо нарастить возможности, в частности, ЕС, для патрулирования воздушного пространства над Польшей", – сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Также Сибига подчеркнул, насколько важна поддержка партнеров в энергетической сфере – особенно накануне зимы, которая, по словам дипломата, ожидается тяжелой.

"Те решения, которые сегодня будут приняты, помогут нам минимизировать возможные риски", – отметил министр.

Кроме того, глава украинского внешнеполитического ведомства добавил, что наше государство ожидает важных решений в направлении евроинтеграции Украины во время председательства Польши в ЕС, которое начнется с 1 января 2025 года.

"Мы очень надеемся, что наши партнеры будут придерживаться логики открытия переговорных кластеров параллельно, а не один за другим. Именно параллельно. Мы очень рассчитываем на поддержку наших союзников по ЕС", – сказал министр.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше сочли задержки с финансированием "снарядной" инициативы для ВСУ. По словам Сикорского, связаны они с уголовным делом, открытым против польского экс-чиновника.

В то же время глава МИД Польши заверил, что его страна выделит 100 млн евро на закупку боеприпасов для ВСУ.