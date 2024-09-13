Польша выделит 100 млн евро на закупку боеприпасов для ВСУ, – Сикорский

В Польше объявили, что они выделят 100 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Сил обороны Украины. Половина средств будет предоставлена в этом году, а остальные – уже в следующем.

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Соответствующее заявление 13 сентября сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время совместной с украинским коллегой Андреем Сибигой пресс-конференции в Киеве. "Мы поддерживаем чешскую инициативу и готовы выделить на нее 50 млн евро в этом году и 50 млн евро в следующем", – сказал политик.

Он также объяснил, что транш от Варшавы в 2024 году задерживается, поскольку предыдущий глава Правительственного агентства стратегических резервов Польши, которое занимается такими вопросами, был задержан в Лондоне по международному ордеру об аресте.

"Но мы решим эту проблему, и перевод средств состоится еще в этом году", – заверил Сикорский.

В июле этого года в Украину уже поступила первая партия снарядов чешской инициативы. Речь идет о 50 тысячах боеприпасов, которые очень необходимы на фронте.

Напомним, что президент Владимир Зеленский провел встречи с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Темами переговоров, в частности, стали необходимость дальнобойных ударов по РФ, Формула мира и вступление Украины в ЕС и НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября в Варшаве принимали госсекретаря США Энтони Блинкена. После переговоров с главным дипломатом США Польша поддержала призывы разрешить Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по территории в глубь России.

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