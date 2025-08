"Сигнал" из Кремля был неслучайным: в ISW объяснили, что задумал Путин и что заставит его пойти на переговоры

Российский диктатор Владимир Путин продолжает требовать полной оккупации Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, прежде чем инициировать мирное соглашение с Украиной. А Кремль намеренно акцентирует на этих "первоначальных целях войны", чтобы в западных СМИ продвигать свои усилия по слому морального духа и украинцев, и их западных партнеров.

Поэтому помощь Киеву в нанесении агрессору потерь на поле боя остается важнейшим условием для того, чтобы убедить его пересмотреть свою позицию по войне и переговорам. Так считают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Путин отклонил предложение от США

Накануне агентство Reuters со ссылкой на три источника в Кремле сообщило, что убежденность Путина в победе России и его сомнения в том, что санкции США окажут на агрессора существенное влияние, мотивируют его решение продолжить войну против Украины.

Два источника заявили, что военные цели для Путина важнее его "усилий по улучшению отношений" с США и президентом Дональдом Трампом. Один источник указал, что недавние украинско-российские мирные переговоры в Стамбуле были попыткой России убедить Трампа в его готовности к миру, но что эти переговоры "лишены какого-либо реального содержания". Другой источник утверждал, что Путин "не может позволить себе закончить войну только потому, что этого хочет Трамп".

Этот собеседник назвал "фантастическим шансом" предложение Трампа от марта 2025 года, в котором он якобы предлагал снять все санкции США против России, "де-юре" признать российский суверенитет над оккупированным Крымом и "де-факто" признать контроль России над остальными частями Украины, частично оккупированными российскими войсками (Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями). Но при этом заявил, что "остановить войну сложнее, чем начать", поэтому Путин отклонил предложение Трампа.

Зачем Кремль слил эту информацию

По мнению аналитиков ISW, кремлевские инсайдеры намеренно слили такие цитаты западным СМИ, пытаясь скрыть истинные, более радикальные военные цели Путина. Один из источников Reuters заявил, что диктатор не видит логики в прекращении российских наступательных операций, поскольку ВС РФ "относительно быстро продвигаются на поле боя". Также кремлевские источники намекали, что Путин был бы готов установить режим прекращения огня, если бы Россия сначала заняла (или получила бы) полностью четыре области. Однако недавние заявления оттуда, в том числе и самого Путина, неоднократно указывали на то, что РФ по-прежнему привержена достижению своих максималистских целей, которые равносильны полной капитуляции Украины.

"Кремлевские инсайдеры общаются с западными СМИ, чтобы донести требования Путина до западных политиков и аудитории, представить требование России о передаче всей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как разумное и намекнуть, что существует возможность полного прекращения огня и прочного мира, если Украина и Запад согласятся с требованиями Путина", – оценили в ISW.

Кремль намерен использовать эти утечки

По словам российского источника Reuters, генштаб ВС РФ якобы недавно доложил Путину, что линия фронта в Украине "рухнет" через два-три месяца. В ISW считают, что эти слова могут отражать точную ситуацию в Кремле. Ведь в российской армии, в том числе на самом высоком уровне, широко распространена практика лжи и предоставления чрезмерно положительных отчетов начальству.

"Российские войска продолжают продвигаться по Украине лишь медленными темпами, хотя и быстрее, чем раньше. Поэтому заявление кремлевских источников отражает уверенность российского генштаба и Путина в дальнейшем прогрессе, а не объективную оценку перспектив на поле боя", – говорится в сводке.

Считается, что кремлевский источник слил эту информацию, чтобы продемонстрировать уверенность в военном потенциале России и, в свою очередь, подорвать моральный дух украинцев и Запада. В целом же Кремль регулярно меняет свою риторику в зависимости от того, что, по его оценкам, будет иметь наибольшее влияние в определенные геополитические моменты, как, например, недавний переход Кремля от имитации заинтересованности в добросовестных мирных переговорах в начале 2025 года к подтверждению своей приверженности давним военным целям Путина.

"Кремль оценивает, что проецирование уверенности в способности России победить Украину в военном отношении в западных СМИ вызовет страх и недоверие в украинском и западном обществе, что еще больше подорвет моральный дух Украины и заставит ее продолжать защищаться от российской агрессии", – указали аналитики цель российской пропаганды.

Путин не считает, что пора заканчивать войну

По мнению эекспертов, Путин намеренно поставил себя в положение, в котором он не может представить любое мирное урегулирование войны (не соответствующее его первоначальным военным целям) как победу перед армией или народом.

Один кремлевский источник заявил Reuters, что диктатор не считает, что сейчас время заканчивать войну, поскольку "общество и военные не поймут такого решения".

"Помощь Украине в нанесении российским войскам поражений на поле боя остается важнейшей задачей в попытках убедить Путина пересмотреть свою позицию по войне и переговорам", – констатировали в ISW.

Что предшествовало

1 августа Путин в очередной раз повторил максималистские и ультимативные требования для прекращения войны в Украине. Его заявления продемонстрировали бескомпромиссную позицию РФ и ее незаинтересованность в переговорах о прекращении войны.

Во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН представительница США Дороти Ши заявила, якобы Украина и Россия сейчас "имеют возможность заключить мирное соглашение". По ее словам, это нужно сделать уже до озвученного американским лидером Дональдом Трампом 8 августа, в противном случае "в ситуацию вмешаются Штаты". Поэтому она призвала страны "воспользоваться предложением и начать переговоры". Под вмешательством дипломат, вероятно, имела в виду санкции против агрессора.

В то же время западное СМИ Bloomberg со ссылкой на информированных лиц, знакомых с ситуацией, сообщило, что Кремль рассматривает варианты уступок Трампу, которые могут включать воздушное перемирие с Украиной. По мнению экспертов, Россия может попытаться предотвратить угрозу введения вторичных санкций, даже несмотря на то, что остается решительно настроенной продолжать свою войну.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Центральными темами стали прекращение войны, усилия для достижения справедливого и прочного мира, а также усиление давления на Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!