Сила и единство: ВСУ умело отразили штурм оккупантов на Лиманском направлении. Видео

На Лиманском направлении воинам Сил обороны Украины удалось отразить механизированный штурм российских оккупантов. Врага остановили бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады и 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Там показали кадры наступления противника и работы наших защитников по нему разными видами вооружения.

"Враг, кажется, решил бросить на нас весь оставшийся личный состав, иначе не объяснить такое количество штурмов. Очередное наступление оккупантов было отбито вместе с побратимами из смежных подразделений. Что ж, порция из убитых оккупантов и их вражеских тел для диких зверей и хищных птиц снова выросла", – рассказали военные.

Судя по кадрам, враг понес потери как в военной технике, сожженной точными ударами ВСУ, так и в живой силе.

"Совместная работа защитников по уничтожению вражеской техники и личного состава демонстрирует нашу силу и единство. Объединившись, мы не дадим врагу пройти и сломить наше сопротивление. Вместе – к Победе!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, командование российских оккупантов лжет об "успехах" на фронте не только своим гражданам, но и высшим генералам. На Лиманском направлении командир 67-й мотострелковой дивизии ВС РФ заявил о якобы успехе, однако его отчет не соответствовал тому, что на самом деле происходит на этом участке фронта.

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