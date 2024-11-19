В ГУР раскрыли, как оккупанты врут об успехах под Лиманом: 'отличился' командир 67-й мотострелковой дивизии

Командование российских оккупантов лжет об "успехах" на фронте не только своим гражданам, но и вышестоящим генералам. На Лиманском направлении командир 67-й мотострелковой дивизии ВС РФ заявил о якобы успехе.

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При этом отчет российского оккупанта не соответствовал действительности. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Украинские разведчики отметили, что за 1000 дней полномасштабной войны пропагандистская бравада оккупантов трансформировалась от заявлений о "Киеве за три дня" до лживых внутренних отчетов о положении на линии боевого столкновения.

В частности, на днях командир 67-й мотострелковой дивизии российских оккупационных сил докладывал генерал-майору Юсупову – командующему 25-й армией московского военного округа о якобы успехах под Лиманом Донецкой области. Чтобы не отвечать за нанесенные Силами безопасности и обороны Украины потери, командир российских оккупантов соврал генералу о якобы боях на окраине Ямполевки и прорыве захватчиков в Торске. На самом деле отчет оккупанта не соответствовал действительности.

"Ложь или искаженная информация в докладах о ситуации на фронте высшим вождям – характерное и распространенное на всех звеньях управление российскими оккупационными силами явление", – говорится в заявлении ГУР.

Напомним, российская оккупационная армия продолжает вести активные наступательные действия на многих участках фронта и имеет местами частичный успех. На Купянском направлении захватчики находятся географически выгодных условиях для обороны.

Ранее сообщалось, что наибольшая концентрация атак сохраняется на Кураховском и Покровском направлениях

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