'Ситуация не самая плохая': эксперт оценил, может ли враг захватить Купянск. Карта

Российская оккупационная армия продолжает вести активные наступательные действия на многих участках фронта и имеет местами частичный успех. На Купянском направлении захватчики находятся географически выгодных условиях для обороны.

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При этом более угрожающая ситуация пока больше на других направлениях, чем в районе Купянска. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт Игорь Левченко.

По его словам, ситуация, которая произошла с прорывом в Купянска, не до конца ясна, потому что информация разная даже от украинской стороны. Однако очевидно, что россияне постоянно пытаются атаковать и частично имеют успех, но украинские войска восстанавливают свои позиции.

"Поэтому, с этой точки зрения, более угрожающая ситуация пока больше на других направлениях, чем на Купянске. Купянск, он находится на берегу реки Оскол. То есть он от врага отделяется естественным препятствием. Как возможна утрата его? Теоретически возможна. Когда? Тоже трудно сказать, я хочу повторить, что ситуация на Купянском направлении не самая плохая. Это уже вопрос нашего командования, как оно реагирует на ситуацию", – заявил Левченко.

Также он добавил, что на Купянском направлении враг атакует постоянно, поэтому эффект неожиданности исключен. Основная задача врага состоит в том, чтобы наступать на разных участках и оккупировать как можно больше украинских земель.

"Если говорить с военной точки опять же, то, что Купянск находится на берегу реки, которая является естественным барьером, с одной стороны упрощает нам оборону, а с другой, враг, например, пытается, будет пытаться, так сказать, форсировать это препятствие, создать плацдарм для того, чтобы потом наступать где-то дальше вглубь территории Украины. Задача врага, то есть он пытается, во-первых, выйти к реке Оскол, желательно на всей ее протяженности, построить такой естественный рубеж. А потом создать плацдарм на противоположном берегу и проводить наступление, так сказать, дальше из этого плацдарма. Пока ему это особенно не удается на этом направлении", – объяснил эксперт.

Левченко добавил, что, если оккупанты захватят Купянск, город просто будет плацдармом. В то же время в идеологическом и в морально-психологическом плане Купянск – это освобожденный город, который уже был захвачен россиянами. Поэтому в случае повторного захвата российская пропаганда будет максимально использовать успехи своих войск в этом направлении.

Напомним, в Центре стратегических коммуникаций ВСУ заявили, что информация о пребывании оккупантов в Купянске на Харьковщине не соответствует действительности – попытку врага прорвать нашу оборону там воины Сил обороны накануне отразили. Данные о якобы захвате войсками РФ населенного пункта Ильинка на Кураховском направлении Донетчины также ложны.

Ранее сообщалось, что в Купянской громаде Харьковщины из-за российских обстрелов закрылось последнее отделение "Укрпочты" и прекратили работу банкоматы. Из-за военных действий ситуация во всем районе критическая.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска активно применяют авиацию для обстрелов Купянщины. Враг действует уже привычным для него сценарием – фактически ровняет с землей левобережную часть района.

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