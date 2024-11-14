'Наши подразделения крепко держат позиции': в ВСУ сделали заявление по ситуации в Купянске и Ильинке

Информация о пребывании оккупантов в Купянске на Харьковщине не соответствует действительности – попытку врага прорвать нашу оборону там воины Сил обороны накануне отразили. Данные о якобы захвате войсками РФ населенного пункта Ильинка на Кураховском направлении Донетчины также ложны.

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Об этом 14 ноября сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ. Также о ситуации рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины. Населенный пункт Ильинка Донецкой области находится под украинским контролем. В его окрестностях постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко держат позиции. Просим внимательно проверять информацию и доверять исключительно официальным источникам", – говорится в сообщении СтратКома.

Напомним, что 13 ноября, начиная с 14:30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении. Штурмовые вражеские группы атаковали позиции защитников Украины в четыре волны. Помимо живой силы, агрессор привлек около 15 единиц техники: танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77.

В Центре стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что часть российских военных была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины, что нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением.

Умелыми и решительными действиями наши воины остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть оккупантов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов со ссылкой на информацию от военных подчеркнул, что защитники ликвидировали вражескую колонну со всей техникой. По его словам, враг предпринял попытку прорыва в промышленной зоне левобережной части города. Ныне в Купянске продолжается зачистка территории, где теоретически могут присутствовать члены российской ДРГ.

"Если по количеству техники и солдат, то это первый такой случай. Раньше, конечно, были попытки захода российских ДРГ, но это были незначительные малые группы", – отметил он.

Чиновник добавил, что случай с переодеванием россиян в форму ВСУ – не единичный, таких диверсантов ловили или обезвреживали и раньше.

Как сообщал OBOZ.UA, на Кураховском направлении российские войска пытаются окружить украинские силы, создавая угрозу так называемого котла. По словам военного эксперта Игоря Романенко, сейчас враг активизировал операции с трех сторон вокруг города, стремясь перекрыть основные пути поставок, чтобы без лишних потерь для себя заставить ВСУ отступать.

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