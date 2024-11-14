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"Наши подразделения крепко держат позиции": в ВСУ сделали заявление по ситуации в Купянске и Ильинке

Марина Лисничук
War
3 минуты
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'Наши подразделения крепко держат позиции': в ВСУ сделали заявление по ситуации в Купянске и Ильинке

Информация о пребывании оккупантов в Купянске на Харьковщине не соответствует действительности – попытку врага прорвать нашу оборону там воины Сил обороны накануне отразили. Данные о якобы захвате войсками РФ населенного пункта Ильинка на Кураховском направлении Донетчины также ложны.

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Об этом 14 ноября сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ. Также о ситуации рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины. Населенный пункт Ильинка Донецкой области находится под украинским контролем. В его окрестностях постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко держат позиции. Просим внимательно проверять информацию и доверять исключительно официальным источникам", – говорится в сообщении СтратКома.

"Наши подразделения крепко держат позиции": в ВСУ сделали заявление по ситуации в Купянске и Ильинке

Напомним, что 13 ноября, начиная с 14:30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону ВСУ на Купянском направлении. Штурмовые вражеские группы атаковали позиции защитников Украины в четыре волны. Помимо живой силы, агрессор привлек около 15 единиц техники: танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77.

В Центре стратегических коммуникаций ВСУ отметили, что часть российских военных была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины, что нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением.

Умелыми и решительными действиями наши воины остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть оккупантов.

"Наши подразделения крепко держат позиции": в ВСУ сделали заявление по ситуации в Купянске и Ильинке

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов со ссылкой на информацию от военных подчеркнул, что защитники ликвидировали вражескую колонну со всей техникой. По его словам, враг предпринял попытку прорыва в промышленной зоне левобережной части города. Ныне в Купянске продолжается зачистка территории, где теоретически могут присутствовать члены российской ДРГ.

"Если по количеству техники и солдат, то это первый такой случай. Раньше, конечно, были попытки захода российских ДРГ, но это были незначительные малые группы", – отметил он.

Чиновник добавил, что случай с переодеванием россиян в форму ВСУ – не единичный, таких диверсантов ловили или обезвреживали и раньше.

Как сообщал OBOZ.UA, на Кураховском направлении российские войска пытаются окружить украинские силы, создавая угрозу так называемого котла. По словам военного эксперта Игоря Романенко, сейчас враг активизировал операции с трех сторон вокруг города, стремясь перекрыть основные пути поставок, чтобы без лишних потерь для себя заставить ВСУ отступать.

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