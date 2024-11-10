Закрыли последнее отделение 'Укрпочты' и банкоматы: в Купянске заявили о критической ситуации

В Купянской громаде Харьковщины из-за российских обстрелов закрылось последнее отделение "Укрпочты" и прекратили работу банкоматы. Из-за военных действий ситуация во всем районе критическая.

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Ныне российские оккупанты ведут наблюдение за населенными пунктами, атакуют дронами. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

"К сожалению, закрылось отделение "Укрпочты" в связи с мерами безопасности, чтобы не было скоплений людей. Не могли мы больше держать это отделение и ежесекундно подвергать работников и посетителей опасности. Также прекратили работу банкоматы в связи с применением большого количества FPV-дронов именно по авто инкассаторов", – рассказал он.

По словам чиновника, российские военные могут наблюдать за подъездами к Купянску и атаковать дронами автотранспорт, не позволяя завести гуманитарную помощь гражданским.

Около 1100 жителей громады остаются на левом берегу Оскола без света, газа, централизованного водо- и теплоснабжения. Беседин призывал людей выезжать.

"Ситуация по безопасности крайне сложная, на левобережье – фактически критическая. Постоянные обстрелы и разрушения. Единственный способ, которым наш враг воюет – уничтожает наши города, наши дома и убивает наших людей", – подчеркнул он.

По его словам, 9 ноября военные преступники убили двух жителей громады, один человек получил ранения. Уже шесть дней находятся под завалами тела погибших в поселке Ковшаровка, потому что россияне не дают применять спецтехнику и работать спасателям.

"Три человека погибли, лежат под завалами, и деблокировать их невозможно... На данный момент нужно выезжать с территории громады в более безопасные места!" – сказал глава Купянской ГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска активно применяют авиацию для обстрелов Купянщины. Враг действует уже привычным для него сценарием – фактически ровняет с землей левобережную часть района.

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