Боец РДК из Сибири Анатолий, известный под позывным "Трумен", рассказал, что стремился воевать за Украину еще в 2014 году, но тогда ему было всего 12 лет. В интервью он описал свой жизненный путь и мотивы.

Интервью с бойцом обнародовало Радио Свобода, а его слова также опубликовал официальный Telegram-канал ГУР Министерства обороны Украины. По словам бойца, Революция Достоинства и начало российско-украинской войны 2014 года стали решающими для его мировоззрения.

"Я стал за этим следить. Я хотел в АТО, хотел воевать, но мне тогда было только 12 лет – я не мог этого сделать. Я начал следить за различными подразделениями, в том числе и за "Азовом". И уже тогда, в 12 лет, я подошел к отцу с матерью и сказал, что я не вижу своего будущего в этой стране [России], я не хочу здесь жить. Может, украинская кровь как-то повлияла или что-то еще", – сказал Анатолий.

Личные мотивы

Анатолий родился в Иркутской области в семье учителей и с детства интересовался украинской культурой: слушал украинскую музыку и смотрел украинские видео в YouTube.

Он вспомнил, что еще в подростковом возрасте начал следить за различными военными подразделениями, в частности "Азовом", и объяснил, что не видел своего будущего в России. История семьи тоже сыграла роль – правнук репрессированного украинца, которого в 1937 году сослали в Сибирь, сохранил определенную связь с украинскими корнями.

Боевой путь

В составе Российского добровольческого корпуса "Трумэн" участвовал в штурмовых операциях на разных участках фронта, в частности под Авдеевкой, в районе Волчанска и под Купянском. В одном из боев он потерял ногу, прошел протезирование и продолжил службу.

По словам бойца, он выучил украинский язык и в 2024 году получил украинское гражданство. Во время интервью "Трумен" также высказал соображения о природе российской агрессии и ответственности общества.

"Многие обвиняют Путина – мол, это война Путина, это он все устроил. Но ведь не Путин идет штурмовать поса дку – штурмовать посадку идут россияне", – отметил Анатолий.

