Силы беспилотных систем уничтожили редкий российский РЭБ, разработанный для прикрытия важных объектов. Видео

Бойцы Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили экспериментальный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "КОП-2" – так называемый "комплекс обнаружения и подавления" второй модификации. Для поражения этой цели понадобилось всего два дрона.

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С помощью таких средств РЭБ россияне пытаются найти эффективное противодействие украинским беспилотникам. Как сообщили в СБС ВСУ, "КОП-2" уничтожили операторы 424 батальона Svarog.

"КОП-2" сканирует эфир в широком диапазоне, обнаруживает частоту, на которой работает дрон, и пытается заглушить его мощным сигналом. В Силах беспилотных систем ВСУ отметили, что это очень дорогая и редкая техника, которую враг обычно применяет для прикрытия важных объектов.

"Однако в реальном бою "КОП-2" не выдержал встречи с операторами батальона Svarog. Первый их точный выстрел вывел оборудование из строя, а следующий – полностью уничтожил комплекс", – отрапортовали в СБС ВСУ.

424-й отдельный батальон беспилотных систем Svarog – подразделение в составе Сил Беспилотных Систем, главной задачей которого является выявление и поражение военной техники, позиций и личного состава врага различными комплексами БпЛА. Само подразделение базируется в Киевской области, но ведет боевую работу по всей линии боевого соприкосновения.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины, а именно бойцы подразделения Легион "Свобода России" нанесли врагу потери в его глубоком тылу на Запорожье. Было ликвидировано сразу трех кадыровцев, а также получена важная информация.

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