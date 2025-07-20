Спецназовцы ГУР ликвидировали трех кадыровцев в глубоком тылу противника. Видео

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины, а именно бойцы подразделения Легион "Свобода России" нанесли врагу потери в его глубоком тылу в Запорожье. Было ликвидировано трех кадыровцев, а также получена важная информация.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГУР. Там рассказали, что воины Легиона устроили успешную за саду на боевиков подразделения Росгвардии "Ахмат" вблизи села Большая Белозерка.

Операцию провели 17 июля – бойцам ГУР удалось незаметно преодолеть более 30 километров вглубь временно оккупированной Запорожской области. После этого они уничтожили цель и без потерь вернулись с задания.

Спецназовцы подорвали автомобиль, ликвидировав таким образом трех "ахматовцев". Также они получили информацию о логистике, технике и командных пунктах врага.

В Легионе отметили, что целью операции была деморализация противника и "уничтожение предателей ичкерийского народа из подразделения "Ахмат".

"Легион "Свобода России" обращается к представителям всех народов, угнетенных москвой, а также к военнослужащим оккупационных войск: ваши жизни для кремлевского командования – расходный материал", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Легиона "Свобода России", которые воюют на стороне Сил обороны Украины, взяли в плен еще двух своих соотечественников. Это россиянин Антон Буханцов и кабардинец Алан Максидов. Оба попали в плен на Запорожском направлении, причем первый сдался сам.

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