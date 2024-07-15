Силы обороны делают все возможное для предотвращения продвижения врага: в Генштабе назвали самые горячие направления

Продолжается восемьсот семьдесят первые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Ситуация в районах ведения боевых действий и линии фронта остается напряженной, однако, украинские защитники делают все возможное, чтобы сорвать планы врага и продолжают уничтожать его личный состав и военную технику.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 15 июля 2024 года по состоянию на 16:00. Отмечается, что с начала суток произошло 69 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские кафиры десять раз пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районах Глубокого и Волчанска. Сейчас шесть боевых столкновений близ Волчанска. Ситуация под контролем наших войск.

На Купянском направлении противник два раза активно шел на позиции наших подразделений в районе Стельмаховки, боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

На Лиманском направлении захватническая армия, при поддержке авиации, совершила три атаки на позиции украинцев вблизи Макеевки и Тернов. Два боестолкновения завершились без успеха для противника, еще одно – продолжается.

На Северском направлении вблизи населенных пунктов Раздоловка, Белогоровка и Верхнекаменское защитники украинской земли отбивают две атаки, еще четыре попытки противника были неудачны. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении кафиры совершили пять штурмов позиций нашего войска близ Временного Яра и Григорьевки. Две атаки до сих пор продолжаются. Враг нанес удары штурмовой авиацией по Временному Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до девяти. Сосредоточение усилий противника отмечается в районах Северного и Нью-Йорка. Украинские воины отразили четыре атаки противника, еще пять боевых столкновений продолжается.

Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности, бомбардировкам подверглись районы населенных пунктов Северное, Торецк и Нью-Йорк, враг сбросил 12 КАБов и применил неуправляемые авиационные ракеты.

На Покровском направлении произошло наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации предприняли уже шестнадцать попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Новоалександровки и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили 13 атак противника, три атаки – еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Карловки и Парасковеевки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отражены десять атак оккупационной армии.

На Времивском направлении украинские воины отбили четыре вражеских атаки недалеко от Константиновки, Водяного и Макаровки.

На Ореховском направлении кафиры предприняли две неудачные попытки атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки и в направлении Новоандреевки.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Два неудачных штурма вражеской пехоты были отражены украинскими воинами.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия вывела с территории временно оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего Черноморского флота. В понедельник, 15 июля, акваторию вблизи украинского полуострова оставил последний российский корабль.

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