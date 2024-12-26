Силы обороны держат рубежи и не допускают прорыва врага: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

С начала суток по состоянию на 16:00 четверга, 26 декабря, на всей линии фронта в Украине зафиксировано 114 боевых столкновений. Враг продолжает применять авиацию, в том числе наносить удары КАБами.

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В то же время украинские защитники держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, российские захватчики не прекращают применять артиллерию и авиацию по территории Украины.

Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Александровка, Потаповка, Порозок, Фотовыж, Бачевск, Яновка, Волковка, Середина-Буда, Петрушевка, Турья Сумской области; Тимоновичи, Поповка, Гремяч, Заречье Черниговской области; Возрожденовка Харьковской области.

Кроме того, агрессор нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по районам населенных пунктов Александровка, Поповка Сумской области и Гранов Харьковской области.

Ситуация на линии столкновения 26 декабря

На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения в районах Волчанска и Старицы.

На Купянском шесть штурмовых действий Силы обороны отражали вблизи Западного, Лозовой и Кругляковки, два боя длятся по состоянию на 16:00.

На Лиманском враг атакует в районах Копанок, Чернещины, Новосергеевки, Платоновки, Зеленого Гая, Дружелюбовки, Макеевки, Тернов, Заречного, Торского, Серебрянского леса и Григоровки. Всего с начала суток было 18 боестолкновений, из которых четыре продолжаются.

На Северском направлении оккупанты трижды атаковали в районе Белогоровки, украинские защитники успешно отбили все атаки.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал вблизи Дылиевки и Торецка, два боестолкновения продолжаются.

На Покровском идут ожесточенные бои в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Проминя, Лысовки, Зеленого, Даченского, Нового Труда, Песчаного, Покровска, Новоеленовки, Шевченко и Новотроицкого. На 16:00 враг предпринял 26 попыток потеснить Силы обороны с занимаемых позиций, 21 атака уже отбита.

На Кураховском направлении продолжаются 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Петропавловка, Славянка и Курахово. 11 вражеских штурмов уже отбиты нашими защитниками.

На Времовском направлении украинские воины отразили 12 вражеских атак в районах населенных пунктов Янтарное, Времовка, Константинополь, Новый Комар, Константинопольское, шесть боестокновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг активных действий не осуществлял.

На Ореховском в районе населенного пункта Новоандреевка захватчики предприняли одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций.

На Приднепровском направлении защитники Украины отразили одну атаку оккупантов.

На Курском направлении произошло десять боестолкновений.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 декабря в Госпогранслужбе рассказали, что оккупанты на севере Харьковщины пытаются пересечь реку Волчья и продвинуться к Купянску. Цель врага – вклиниться в тыловые позиции Сил обороны Украины.

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