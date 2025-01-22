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Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 103 боевых столкновения – Генштаб

Ольга Липич
War
3 минуты
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Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 103 боевых столкновения – Генштаб

На фронте в течение среды, 22 января по состоянию на 22:00, произошло 103 боевых столкновения воинов Сил обороны Украины с российским оккупационным войском. Больше всего атак – 55 – враг совершил на Покровском направлении, потеряв на этом участке фронта более 200 оккупантов убитыми и ранеными.

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Об этом говорится в сводке с передовой, опубликованной на официальном Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Воины Сил обороны продолжают давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории.

На Купянском направлении враг семь раз проводил штурмы в районах Лозовой, Загрызового и Петропавловки. Украинские защитники отбили шесть атак, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 103 боевых столкновения – Генштаб

На Лиманском направлении российские захватчики десять раз атаковали позиции Сил обороны недалеко от населенных пунктов Первомайское, Новосергеевка, Зеленая Долина, Кузьмино, Зеленая Роща, Заречное, Ямполевка и в Серебрянском лесу. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 103 боевых столкновения – Генштаб

На Краматорском направлении зафиксированы продолжающиеся до сих пор два боеприкосновения около Часова Яра.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 103 боевых столкновения – Генштаб

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции ВСУ в районе населенного пункта Торецк. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 103 боевых столкновения – Генштаб

На Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать нашу оборону недалеко от населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Леонтовичи, Зверево, Покровск, Новосергеевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и в направлениях Янтарного, Променя, Зеленого. До сих пор длится семь боестолкновений.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 103 боевых столкновения – Генштаб
Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 103 боевых столкновения – Генштаб
Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 103 боевых столкновения – Генштаб

В течение дня, по предварительным подсчетам, было обезврежено более 200 оккупантов, 102 из них ликвидированы. Уничтожены 13 единиц автомобильной техники, три антенны БПЛА, средство спутниковой связи и мотоцикл, также значительно повреждена пушка и три автомобиля захватчиков.

На Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Времивка. Четыре боестолкновения завершены, еще одно – продолжается до сих пор. В то же время враг нанес авиационные удари по районам Темировки, Новоселки, Константинополя и Раздольного.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 103 боевых столкновения – Генштаб

На Приднепровском направлении наши войска отразили две атаки противника.

На Курском направлении противник в течение суток провел 9 безуспешных штурмов позиций украинских подразделений. Враг нанес 15 авиационных ударов 20 управляемыми бомбами и совершил 327 артиллерийских обстрелов.

Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 103 боевых столкновения – Генштаб

На Харьковском, Северском, Ореховском, Гуляйпольском направлениях противник наступательных действий не проводил.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сказал, что вокруг поселка Большая Новоселка в Волновахском районе Донетчины идут тяжелые бои. Риска оцепления врагом населенного пункта сейчас нет.

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