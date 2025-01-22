Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 103 боевых столкновения – Генштаб

На фронте в течение среды, 22 января по состоянию на 22:00, произошло 103 боевых столкновения воинов Сил обороны Украины с российским оккупационным войском. Больше всего атак – 55 – враг совершил на Покровском направлении, потеряв на этом участке фронта более 200 оккупантов убитыми и ранеными.

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Об этом говорится в сводке с передовой, опубликованной на официальном Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. Воины Сил обороны продолжают давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории.

На Купянском направлении враг семь раз проводил штурмы в районах Лозовой, Загрызового и Петропавловки. Украинские защитники отбили шесть атак, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении российские захватчики десять раз атаковали позиции Сил обороны недалеко от населенных пунктов Первомайское, Новосергеевка, Зеленая Долина, Кузьмино, Зеленая Роща, Заречное, Ямполевка и в Серебрянском лесу. В настоящее время продолжается одно боеприкосновение.

На Краматорском направлении зафиксированы продолжающиеся до сих пор два боеприкосновения около Часова Яра.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции ВСУ в районе населенного пункта Торецк. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении россияне 55 раз пытались прорвать нашу оборону недалеко от населенных пунктов Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Леонтовичи, Зверево, Покровск, Новосергеевка, Котлино, Андреевка, Шевченко, Дачное, Улаклы и в направлениях Янтарного, Променя, Зеленого. До сих пор длится семь боестолкновений.

В течение дня, по предварительным подсчетам, было обезврежено более 200 оккупантов, 102 из них ликвидированы. Уничтожены 13 единиц автомобильной техники, три антенны БПЛА, средство спутниковой связи и мотоцикл, также значительно повреждена пушка и три автомобиля захватчиков.

На Новопавловском направлении враг пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь и Времивка. Четыре боестолкновения завершены, еще одно – продолжается до сих пор. В то же время враг нанес авиационные удари по районам Темировки, Новоселки, Константинополя и Раздольного.

На Приднепровском направлении наши войска отразили две атаки противника.

На Курском направлении противник в течение суток провел 9 безуспешных штурмов позиций украинских подразделений. Враг нанес 15 авиационных ударов 20 управляемыми бомбами и совершил 327 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском, Северском, Ореховском, Гуляйпольском направлениях противник наступательных действий не проводил.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сказал, что вокруг поселка Большая Новоселка в Волновахском районе Донетчины идут тяжелые бои. Риска оцепления врагом населенного пункта сейчас нет.

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