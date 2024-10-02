Силы обороны истощают врага по всей линии фронта: произошло 118 боевых столкновений – Генштаб

Проходят девятьсот пятьдесят вторые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, истощая врага по всей линии фронта.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 2 октября 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что всего с начала этих суток произошло 118 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины 51 авиаудар, сбросив 92 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 508 дронов-камикадзе и произвели более 3355 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг дважды атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении противник 14 раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Андреевки, Песчаного и Стельмаховки. Украинские защитники отбили десять атак, еще четыре – продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 14 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Грековки, Невского, Новосадового, Макеевки и Торского. В настоящее время идет два боя.

На Северском направлении в течение дня враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении зафиксировано три боеприкосновения вблизи Ивановского, Калиновки и Белой Горы, все атаки отбили наши защитники.

На Торецком направлении россияне 20 раз атаковали силы обороны возле населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка. Большинство атак пришлось на Торецк. Наши воины остановили 16 вражеских атак, четыре атаки – продолжаются.

На Покровском направлении с начала этих суток россияне 29 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецкое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Николаевка, Крутый Яр, Красный Яр, Новогродовка, Селидово. Все атаки противника были отбиты.

Противник несет значительные потери – сегодня на этом направлении было обезврежено более 250 оккупантов, 99 из них – безвозвратно. Также уничтожены БТР, четыре пушки, одна станция РЭБ и пять автомобилей. Кроме этого, повреждена одна пушка и один МТЛБ противника.

На Кураховском направлении враг также активен – 17 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Цукурино, Георгиевка, Курахово, Константиновка, Желание Второе и Екатериновка. По уточненной информации, шесть боев – продолжаются.

На Времивском направлении захватчики совершили наступательные действия недалеко от Богоявления. Во время трех боеприкосновений потерпели неудачу, одно боеприкосновение до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении продолжается одна попытка противника продвинуться в направлении наших позиций недалеко от Каменского.

В Приднепровском направлении российские захватчики наступательных действий не проводили.

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