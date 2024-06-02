Силы обороны контролируют около 70% Волчанска и реку Волча – ОСУВ 'Хортица'

Хотя российские оккупанты не прекращают давление на Харьковщине, украинские защитники переходят в контрнаступление. В настоящее время под контролем украинских военных уже находится около 70% города Волчанск.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин. Словосочетание "контрнаступление" он не использовал, однако о продвижении ВСУ вперед сейчас скулят сами россияне.

По словам Волошина, в городе и окрестностях идут жесткие бои с оккупантами, ведь россияне там не прекращают попыток продвинуться или закрепиться малыми штурмовыми группами.

"Однако Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и держат захватчиков под огневым контролем", - заверил Волошин.

Он добавил, что украинские военные держат под огневым контролем реку Волча и "приложат все усилия, чтобы враг не перешел на другую сторону реки".

По информации Волошина, оккупанты безуспешно пытаются продвинуться в направлении на Липки. И Волчанск, и Липки сейчас постоянно бомбят КАБами.

В свою очередь, так называемые "военкоры" РФ жалуются на "жесткое давление" ВСУ на Харьковском направлении, и не скрывают свои потери.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики Института изучения войны ISW уверены, что враг будет медлить с реализацией плана нового наступления на Харьковщине, пока не соберет достаточно сил. Но даже их будет недостаточно для операции по окружению или захвату Харькова.

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