Потери РФ в войне превысили 115 тысяч человек: за сутки уничтожено 10 ББМ

На войне против Украины за предыдущие сутки (14 января) были ликвидированы еще 630 военнослужащих российский оккупационных сил. Общее количество "двухсотых" оккупантов достигло 115 290.

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Статистику потерь врага утром 15 января обновил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Инфографика была обнародована на Facebook-странице ведомства.

Согласно последним данным, с 24.02.22 по 15.01.23 страна-агрессор ориентировочно потеряла:

– личного состава – 115 290 (+630 за минувшие сутки);

– танков ‒ 3106 (+2);

– боевых бронированных машин ‒ 6183 (+10);

– артиллерийских систем – 2094 (+4);

– РСЗО – 437 (+0);

– средств ПВО – 219 (+0);

– самолетов – 286 (+0);

– вертолетов – 276 (+0);

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+5);

– крылатых ракет – 749 (+26);

– кораблей / катеров – 17 (+0);

– автомобильной техники и автоцистерн – 4846 (+0);

– специальной техники – 187 (+1).

Как писал OBOZREVATEL:

– Основные усилия захватчиков сосредоточены на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Также враг ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском – пытается улучшить тактическое положение.

– За 14 января защитники нашей страны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка, Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

– Полный текст сводки ГШ ВС Украины об обстановке на фронте можно почитать по ссылке.

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