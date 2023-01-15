РФ нанесла 57 ракетных ударов по Украине за сутки, авиация ВСУ дала достойный отпор – Генштаб

В течение 14 января российская оккупационная армия нанесла 3 авиационных и 57 ракетных ударов по Украине. Также враг совершил 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

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Для нанесения ракетных ударов по столице и другим населенным пунктам Украины враг применил зенитные управляемые ракеты С-300/С-400. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 15 января.

Российские террористы за прошедшие сутки осуществили 41 пуск крылатых ракет воздушного и морского базирования и управляемых авиационных ракет, являющихся высокоточным оружием. 26 ракет уничтожили наши защитники. Угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов российских оккупантов остается на всей территории Украины.

Противник не оставляет намерений полностью захватить Донецкую область, сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Бахмутском направлении. Также ведет наступление на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском пытается улучшить тактическое положение.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соль, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Новобахмутовка, Красногоровка, Водяное, Майорск и Марьинка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Вовковка и Кондратовка Сумской области, а также Ветеринарное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Бударки, Стрелече, Терновая, Чугуновка, Хатнее и Тополи на Харьковщине.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Западное, Синьковка, Орлянка, Котляровка, Берестово и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое влияние попали Макеевка, Площанка, Невское, Кременная, Диброва и Краснопоповка Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Выемка, Белогоровка, Раздолевка, Соледар, Парасковеевка, Бахмут, Веселое, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг обстрелял из танков и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Красногоровка, Веселое, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Бердичи, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка на Донетчине.

На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка, Степное и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области, а а также Дмитровка Николаевской области. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Противник продолжает ежедневно нести потери в живой силе. Так, 12 января, в направлении Старобельска Луганской области, осуществлялась эвакуация около 50 человек раненого личного состава противника, действовавших недалеко от Сватово.

По имеющейся информации, в одном из танковых батальонов 26 танкового полка оккупантов, участвующего в боевых действиях на Купянском направлении, по состоянию на 12 января в исправном состоянии оставалось 10 единиц танков Т-80БВ. Остальные либо уничтожены, либо выведены из строя. Из личного состава в батальоне осталось около 30 захватчиков.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также сбит БПЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.

Напомним, 14 января в ходе ракетной атаки по Украине Россия ударила по многоэтажке в Днепре. Обрушен один из подъездов, под завалами остаются люди. Погибли по меньшей мере 18 мирных жителей, ранены 73 человека, среди которых дети.

Ранее сообщалось, что Силы обороны под Соледаром проявляют невероятное мужество и выдержку, не позволяя противнику занять населенный пункт Донецкой области. Бои ведутся днем и ночью, украинские защитники не дают оккупантам передышки.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский на фоне трагического удара по Днепру и другим городам Украины 14 января обратился к западным партнерам. Он заявил, что единственный способ остановить российский террор ракетами, артиллерией, иранскими дронами – предоставлять оружие, которое лежит на складах международных союзников.

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