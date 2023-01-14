Жестокие бои продолжаются: в Минобороны рассказали о ситуации в Соледаре

Силы обороны под Соледаром проявляют чудеса невероятного мужества и выдержки, не позволяя противнику занять населенный пункт Донецкой области. Бои ведутся днем и ночью, украинские защитники не дают оккупантам передышки.

Видео дня

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр на своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что российские войска несут масштабные потери.

"Враг несет большие потери, но продолжает выполнять преступные приказы своего командования", – подчеркнула она.

О том, что на Соледарском направлении захватчики буквально усеивают округу своими телами сообщал и глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Подоляк заявил, что РФ могла "положить" в безуспешных попытках захватить Бахмут и Соледар около 20 тысяч оккупантов. Но армия агрессора не считает свои потери на Бахмутском направлении.

В сети опубликованы снимки со спутников Бахмута и Соледара, которые стараниями захватчиков постигла судьба Мариуполя. Населенные пункты буквально стерты с лица земли, абсолютное большинство местных жителей эвакуированы, а их дома уже непригодны для жизни.

Телеканал СNN в своей печатной версии сделал серию публикаций, ссылаясь на слова безымянного украинского солдата о критической ситуации в Соледаре и якобы неминуемой сдаче города. Сообщения, которые издание публиковало в течение нескольких дней, не соответствовали официальной информации и вообще, как выяснилось, могли быть вбросом от российского пропагандистского Telegram-канала.