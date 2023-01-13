''Оккупанты даже не считают'': у Зеленского оценили потери России под Соледаром и Бахмутом

Страна-агрессор Россия могла "положить" в безуспешных попытках захватить Бахмут и Соледар в Донецкой области Украины около 20 тысяч оккупантов. Армия агрессора не считает свои потери на Бахмутском направлении, туда отправили большую ударную группировку, созданную не только из "вагнеровцев", но и из регулярной армии.

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Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу. По его словам, потери захватчиков за все время боев только за эти два населенных пункта оцениваются десятками тысяч.

"Невозможно сказать точно, какие потери имеет российская армия на этом направлении. Но это не тысяча или две – это 10, 15 или даже 20 тысяч за все время наступления на Бахмут и Соледар. Они там потери не считают", – сказал он.

Подоляк добавил, что россияне кинули на это направление остатки регулярной армии, "вагнеровцев" и большое количество "зэков".

"Россияне сконцентрировали там практически все, что у них было боеспособное, включая остатки контрактной армии – спецназ и десантуру, но это лишь "остатки". Там "тьма" зэков, которым безразлично куда идти и как воевать. И еще там есть военные из ЧВК "Вагнера". То есть Россия сконцентрировала эти войска рядом с Бахмутом и Соледаром. Однако им не удается захватить хотя бы что-то на окраинах Бахмута, поэтому они пошли на Соледар", – сказал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что оккупанты не перехватили инициативу и не смогут захватить ни Бахмут ни Соледар. Оккупанты концентрируют большое количество войск возле Соледара, но это не даст никакого перелома в войне.

Напомним, утром 12 января в Институте изучения войны констатировали, что войска РФ не захватили Соледар. Бои за этот город продолжаются. Кроме того, в ближайшее время российским оккупантам вряд ли удастся окружить или захватить Бахмут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне сказали, что ситуация в украинском городе Соледар, где проходят интенсивные бои, тяжелая. Однако заявления РФ о якобы получении контроля над этим населенным пунктом не подтверждаются.

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