В Соледаре идут тяжелые бои, но ВСУ контролируют ситуацию, – Кириленко

Наиболее горячей и острой зоной на фронте в Донецкой области остается направление Соледара. Здесь враг пытается продвинуться сразу с нескольких сторон, при этом несет колоссальные потери, буквально устилая поле боя сплошными телами своих солдат.

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Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона UA Разом. Украинские войска под командованием Генштаба ВСУ делают все, чтобы сохранять ситуацию контролируемой и по возможности стабилизировать.

"Мы продолжаем эвакуировать людей, вчера большими усилиями нам удалось вывезти в безопасное место восемь мирных граждан. В приоритете на эвакуацию остаются дети, женщины и люди пожилого возраста. У тех, кто остается в Соледаре, есть необходимый запас продуктов питания, укрытия оснащены всем необходимым", – пояснил он.

Кроме Соледарских боев, практически каждый населенный пункт Донетчины сотрясают вражеские удары. Россияне используют все виды вооружения, включая артиллерию и зенитно-ракетные комплексы, чтобы наносить ущерб всей инфраструктуре региона.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL 10 января владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин распространил фейк о том, что российские оккупанты якобы "взяли под контроль" украинский Соледар Донецкой области. Журналист Юрий Бутусов опроверг это, подчеркнув: окружения Сил обороны в этом районе нет.

Украинский солдат из 46-й аэромобильной бригады рассказал, что в Соледаре есть большая серая зона, а позиции ежедневно переходят из рук в руки. В самом городе, который россияне фактически стерли с лица земли, осталось 523 мирных жителя, в основном это люди старше 50 лет.

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