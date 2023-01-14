ВСУ выиграли первую фазу битвы за Бахмут: защитник из "Легиона Свободы" рассказал о ситуации на Донбассе
Первая фаза битвы за Бахмут Донецкой области выиграна Силами обороны, считает украинский военнослужащий, боец "Легиона Свободы" Национальной гвардии Владимир Назаренко. Он объяснил, что оккупанты пытаются продвигаться на северных и южных окрестностях Бахмутского направления, боясь атаковать город "в лоб".
Соответствующее заявление Назаренко сделал в эфире телеканала "Еспресо". Отметим, что Генеральный штаб ВСУ называет обстановку на Бахмутском направлении контролируемой, но тяжелой.
Защитник из "Легиона Свободы" призвал украинцев подходить к ситуации вокруг Бахмута и Соледара "с холодным умом". Он подчеркнул: оборона продолжается и украинские воины наносят врагу потери.
"Россияне уже боятся штурмовать Бахмут в лоб. Сколько оккупанты не собрали бы войск, они не могут взять Бахмут в лоб. Поэтому происходят активные бои на южном направлении Донетчины", – сказал Назаренко.
Он отметил, что населенный пункт Соледар захватчики разрушили полностью, там осталась выжженная земля. Штурмовые действия не пережило огромное количество российских военнослужащих и вражеских наемников.
"То, что россияне зашли в часть Соледара, означает, что им негде закрепиться. Держаться враг там не может, они до этого уничтожили этот город и сейчас становятся легкими мишенями", – добавил Назаренко.
Как писал OBOZREVATEL:
– Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ могла "положить" в безуспешных попытках захватить Бахмут и Соледар около 20 тысяч оккупантов. Но армия агрессора не считает свои потери на Бахмутском направлении.
– Спутниковые снимки разрушенных Бахмута и Соледара можно посмотреть по ссылке.
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