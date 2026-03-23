Силы обороны ломают планы российского агрессора: Сирский рассказал, где удалось остановить штурмы врага

На прошлой неделе российские войска возобновили наступательную операцию сразу на нескольких направлениях фронта. Самое высокое количество вражеских атак фиксировалось на Покровском и Александровском направлениях.

Видео дня

Однако, из-за прочной обороны наших защитников, командование РФ не смогло выполнить поставленных задач. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Наступление захватчиков провалилось

По словам генерала, с 17 по 20 марта враг активизировал наступательные действия, пытаясь прорвать оборону ВСУ на нескольких стратегических направлениях. Противник совершил 619 штурмовых атак.

"Основной удар оккупанты сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях, где было самое высокое количество атак противника. В частности, на Покровском направлении противник атаковал позиции наших войск 163 раза, на Александровском направлении – 96 раз", – говорится в сообщении

Напряженная ситуация сохранялась и на Константиновском направлении, где российские войска совершили 84 штурма, а также на Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях, где в целом зафиксировано более полутора сотен боевых столкновений.

Несмотря на значительное давление и привлечение резервов, "российское командование не смогло выполнить поставленные задачи".

"Благодаря профессиональным, слаженным действиям украинских воинов, на нескольких направлениях наступательные действия противника удалось остановить. На некоторых участках фронта бои высокой интенсивности продолжаются, но враг вынужден переходить к перегруппировке своих сил", – говорится в сообщении.

Сырский отметил, что оккупанты пытаются подтянуть дополнительные подразделения и готовятся к новым атакам, рассчитывая на ухудшение погодных условий. По его словам, российское командование бросило десятки тысяч военных в массированные штурмы, однако эти попытки обернулись для них значительными потерями.

Потери врага колоссальные

Только за четверо суток интенсивных боевых действий, подчеркнул главком, противник потерял более 6090 военных убитыми и ранеными, а за неделю – около 8710 человек, в том числе погибших и тяжелораненых. Кроме того, Силы обороны уничтожили значительное количество вражеской техники и вооружения.

"Мы были готовы к увеличению интенсивности нашествия российской орды, поэтому приняли необходимые управленческие решения. Войска получили пополнение, были обеспечены военной техникой, вооружением, боеприпасами", – отмечается в сообщении.

Силы обороны проявили высокий профессионализм

Он подчеркнул, что отражение массированных штурмов стало возможным прежде всего благодаря мужеству и выдержке украинских воинов, которые выполняют боевые задачи в сверхсложных условиях и удерживают позиции. В то же время на отдельных направлениях подразделения Сил обороны перехватили инициативу и перешли к активным действиям, применяя тактику активной обороны.

"Спасибо воинам, которые выстояли под натиском врага, удерживают определенные рубежи и продолжают освобождать украинскую землю от захватчиков", – написал Сырский.

Как писал OBOZ.UA, ранее Сырский рассказывал, что Россия не отказывается от планов продолжения войны против Украины и готовится к новым волнам мобилизации. По оценкам украинского командования, до конца года враг может привлечь сотни тысяч новых военных. Со своей стороны украинская армия усиливает оборону и готовится к росту активности на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!