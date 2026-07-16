Силы обороны нанесли удар по восьми кораблям РФ в Чёрном и Азовском морях: в Генштабе обнародовали подробности
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В ночь на 16 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и военно-экономических объектов России. Среди пораженных целей: шесть танкеров и два буксира в акваториях Черного и Азовского морей, а также объекты военной инфраструктуры оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В Генштабе отметили, что масштабы нанесенного оккупантам ущерба на момент публикации уточняются.
Под удар попали шесть танкеров, которые использовались для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а также для доставки топлива в интересах вооруженных сил РФ. Кроме того, Силы обороны поразили два буксира, находившиеся в акваториях Чёрного и Азовского морей.
Другие удары по объектам оккупантов
Также Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Шахтерск", расположенной в Шахтерске Донецкой области.
Под удар попали автомобильный мост в районе Приморска Запорожской области и железнодорожный мост "Сиваш" вблизи Чонгара во временно оккупированном Крыму. По данным Генштаба, российские войска использовали эти объекты для военной логистики.
Еще одной целью стал склад средств радиоэлектронной борьбы противника в районе Новодарьевки Луганской области.
Напомним, в ночь на 16 июля в российских городах Саратов и Энгельспрогремели взрывы в результате атаки украинских беспилотников. На военном аэродроме Энгельса вспыхнул пожар.
Как сообщал OBOZ.UA, российское военное командование пытается оперативно решить вопрос о систематических ударах по танкерам "теневого флота" в Азовском и Черном морях. Для охраны судов, обеспечивающих обход международных санкций, оккупанты решили задействовать дефицитные подразделения и кадровых военных.
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