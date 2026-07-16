Россия бросает на защиту "теневого флота" в Азовском и Черном морях элитное подразделение БПЛА: что известно

Российское военное командование пытается оперативно решить вопрос систематических ударов по танкерам "теневого флота" в Азовском и Черном морях. Для охраны судов, обеспечивающих обход международных санкций, оккупанты решили задействовать дефицитные подразделения и кадровых военных

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Под удар украинских сил ПВО и дронов попали нефтяные танкеры и газовозы, которые Кремль использует для финансирования войны и снабжения оккупированных территорий топливом. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Кого отправляют на танкеры

По данным движения сопротивления, для прикрытия судов привлекаются высококлассные специалисты и дефицитная техника. Ссылаясь на собственные источники в штабе Черноморского флота РФ, партизаны сообщили, что к охране "теневого флота" планируют привлечь операторов центра беспилотных летательных аппаратов "Рубикон", которое считается элитным подразделением, специализирующимся на передовых беспилотных технологиях.

Кроме того, охранять танкеры отправляют военнослужащих 51-й дивизии ПВО и личный состав 1096-го зенитного ракетного полка Черноморского флота.

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Чем вооружат оккупантов

Российское командование планирует разместить до трех военнослужащих на каждом танкере. Чтобы отражать атаки украинских морских и воздушных дронов, мобильные группы на судах планируют вооружить спаренными пулеметными установками, переносными зенитными ракетными комплексами и специализированными зенитными беспилотниками.

Что предшествовало

Экстренные меры безопасности вызваны колоссальными потерями, которые российский флот несет в последнее время. Всего за 10 дней Силы обороны Украины атаковали более чем 136 российских танкеров, которые незаконно находились в исключительной экономической зоне Украины.

Потеря контроля над этими судами грозит Кремлю не только миллиардными убытками от продажи энергоресурсов в обход санкций, но и параличом логистики. Именно этот "теневой флот" обеспечивает топливом группировки российских войск на временно оккупированных территориях.

В "Атеш" подчеркивают, что партизаны уже фиксируют все перемещения российских сил ПВО и передают их координаты Силам обороны Украины. По их прогнозам, "теневой флот" РФ повторит судьбу уничтоженных боевых кораблей Черноморского флота.

Напомним, в Черном море Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами провела успешную операцию против российского "теневого флота". Были поражены сразу два танкера, которые использовались для обхода международных санкций и транспортировки нефти.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что британские разведчики проанализировали коммерческие спутниковые снимки порта в Новороссийске, сделанные в период с 6 по 9 июня 2026 года. На них видно, что Черноморский флот РФ оснащал свои подводные лодки сетками для защиты от атак БПЛА.

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