Оккупанты начали накрывать подводные лодки антидроновыми сетками: британская разведка показала фото

Британские разведчики проанализировали коммерческие спутниковые снимки порта в Новороссийске, сделанные в период с 6 по 9 июня 2026 года. На них видно, что Черноморский флот РФ оснащал свои подводные лодки сетками для защиты от атак БПЛА.

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Их установили над боевыми рубками судов. Об этом 3 июля сообщили в Министерстве обороны Великобритании.

Там отметили, что речь идет о подводных лодках класса Kilo (по классификации НАТО). Это дизель-электрические подводные лодки проекта 877 "Палтус" и усовершенствованной версии проекта 636 "Варшавянка", вооруженные торпедами и крылатыми ракетами "Калибр".

"По состоянию на 9 июня 2026 года три из четырех подводных лодок были оснащены этими сетками. Можно почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что четвертая подводная лодка будет оснащена ими в ближайшее время", – говорится в сообщении.

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В британском Минобороны отметили, что эта деятельность россиян, почти наверняка, осуществляется в качестве превентивной меры в ответ на растущую способность Украины поражать цели, расположенные дальше от линии фронта, с помощью БпЛА.

Украина ранее атаковала Новороссийскую военно-морскую базу, в основном с помощью морских дронов. Чтобы противостоять им, россияне установили в воде заграждения. Сетки же, предназначенные для защиты от угроз с воздуха, говорят о том, что теперь в Черноморском флоте РФ боятся и налетов беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия второй раз подряд отменила главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, приуроченный к так называемому Дню Военно-морского флота, из-за проблем с безопасностью. Причиной называют возможные удары Украины, в частности после атаки на фрегат "Бойкий" в Кронштадте.

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