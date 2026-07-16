Морские дроны "Мамай" провели учения: СБУ поразила танкеры "теневого флота" РФ в Черном море. Видео

В Чёрном море Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами провела успешную операцию против российского "теневого флота".Были поражены сразу два танкера, которые использовались для обхода международных санкций и транспортировки нефти.

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Для атаки были задействованы морские дроны "Мамай", которые продемонстрировали высокую эффективность даже под огнем противника. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Поражение танкеров "теневого флота"

Служба безопасности Украины во взаимодействии с Военно-морскими силами нанесла удар по танкерам "Louise 1" и "Banda", входящим в состав так называемого "теневого флота" России.

Оба судна находились под санкциями Украины и активно использовались для перевозки российской нефти в обход ограничений.

По данным СБУ, по танкерам нанесли удары морские дроны "Мамай". Несмотря на попытки российской авиации помешать операции – обстрелы из пулеметов и сброс бомб – атака оказалась результативной.

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Как работает "теневой флот" России

Танкер "Louise 1" задействовался в транспортировке сырой российской нефти во время действия эмбарго стран G7 и Европейского Союза. Судно регулярно отключало систему автоматической идентификации, чтобы скрыть маршруты перевозок, и совершало рейсы из портов Балтийского и Чёрного морей. Только в 2026 году этот танкер перевёз почти 3 миллиона тонн нефти марки Urals.

В свою очередь, танкер "Banda" также перевозил российскую нефть из ключевых портов, в частности из Усть-Луги, Керчи, Новороссийска и Находки. Такие суда позволяют России обходить санкции и получать значительные доходы от экспорта энергоресурсов.

Удар по финансированию войны

Поражение судов "теневого флота" является частью системной стратегии по сокращению финансовых ресурсов Кремля, направляемых на ведение войны против Украины. Именно эти танкеры обеспечивают поступление миллиардов долларов в бюджет государства-агрессора, несмотря на международные ограничения.

"Поэтому каждый удар по "теневому флоту" – это прямой удар по способности РФ продолжать агрессию. А каждое такое судно, как элемент военной машины РФ, является законной целью", – подчеркнули в СБУ.

Напомним, в ночь на 15 июля Силы беспилотных систем ВСУ нанесли масштабный удар по российскому "теневому флоту" в Чёрном море. Известно, что были поражены 20 судов. Операция стала продолжением кампании после завершения первого этапа в Азовском море.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что британские разведчики проанализировали коммерческие спутниковые снимки порта в Новороссийске, сделанные в период с 6 по 9 июня 2026 года. На них видно, что Черноморский флот РФ оснащал свои подводные лодки сетками для защиты от атак БПЛА.

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