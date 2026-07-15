"Геноцид" теневого флота РФ продолжается: украинские дроны этой ночью поразили 20 российских судов в Чёрном море

В ночь на 15 июля Силы беспилотных систем ВСУ нанесли масштабный удар по российскому "теневому флоту" в Чёрном море. Известно, что были поражены 20 судов. Операция стала продолжением кампании после завершения первого этапа в Азовском море.

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Где накануне из строя было выведено 116 российских судов. О результатах нового этапа операции сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

Итак, новый этап операции "МоЛоЧКа" стартовал в День украинской государственности. Первый раунд кампании в Азовском море завершен, а теперь основной целью украинских беспилотников стало Черное море.

В течение ночи украинские дроны поразили 20 российских судов, а именно 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир.

До этого в рамках первого этапа операции были поражены 116 судов теневого флота РФ в Азовском море. Теперь кампания перешла к новому этапу, направленному против российского судоходства в акватории Чёрного моря.

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К проведению операции были привлечены подразделения 414-й, 20-й, 412-й, 427-й, 413-й бригад и 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем.

В своём обращении командующий СБС назвал новый этап операции символическим продолжением борьбы за украинскую государственность.

"Руководствуясь нетерпимостью, граничащей с яростной ненавистью к любымкаких-либо посягательств на Родину и преемственностью поколений, которые столетие назад, как казацкие чайки, защищали украинские земли и уничтожали гораздо более многочисленный и вооруженный османский флот", — заявил командующий СБС ВСУ.

Напоминаем, что подразделения Сил беспилотных систем Украины продолжают наносить удары по российскому теневому флоту в Азовском море. Только в ночь на 14 июля наши дроны поразили ещё 11 судов противника.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что британские разведчики проанализировали коммерческие спутниковые снимки порта в Новороссийске, сделанные в период с 6 по 9 июня 2026 года. На них видно, что Черноморский флот РФ оснащал свои подводные лодки сетками для защиты от атак БПЛА.

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