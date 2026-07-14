Морской бой: в Азовском море уничтожено ещё 11 судов теневого флота РФ. Видео
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Подразделения Сил беспилотных систем Украины продолжают наносить удары по российскому теневому флоту в Азовском море. Только в ночь на 14 июля наши дроны поразили ещё 11 судов противника.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди. Он добавил, что в целом за девять суток операции повреждено уже 116 плавательных средств.
"+11 за ночь 14 июля. 116 судов за 9 суток уничтожено "Птицами" СБС в Азовском море в рамках операции "МоЛоЧКа": 5 танкеров, 5 сухогрузов и 1 буксир. Теневой флот истощается, но должен исчезнуть как вид", — говорится в сообщении.
Какова цель ударов по российскому флоту
По словам командующего Силами беспилотных систем "Мадяра", главной целью ударов по российским судам является вывод из строя так называемого фидерного флота РФ.
Речь идет о небольших танкерах, которые являются важным звеном теневого флота. Именно эти суда перевозят нефть из российских портов через Волго-Донский канал и Азовское море к крупным танкерам в Чёрном море, где происходит перегрузка для дальнейшего экспорта.
По его словам, поражение таких танкеров фактически затрудняет вывоз российской нефти на внешние рынки. Кроме того, уничтожение танкеров и сопровождающих их буксиров ограничивает поставки дефицитного топлива во временно оккупированный Крым через Азовское море.
Из-за этого россияне вынуждены использовать автомобильный и железнодорожный транспорт, "которые также находятся под огневым контролем Свободолюбивой Украинской Птицы – по асфальту или рельсам".
Напомним, ранее "Мадяр" сообщил, что в период с 1 по 10 июля СБС уничтожили 60 энергоузлов в оккупированном Крыму и на временно оккупированных территориях на юге и востоке Украины. Помимо энергоузлов, силами СБС были поражены Сакская ТЭЦ, один полигон, узел спецсвязи и "логово противника в Горловке".
Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ нанесла удары по авиабазе "Джанкой", подразделениям беспилотных систем РФ и складам врага.
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