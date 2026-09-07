Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал, складу боеприпасов и пунктам управления противника — Генштаб
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В течение 6 сентября и в ночь на 7 сентября украинские военные нанесли удары по ряду важных объектов российских войск. Среди пораженных целей – объект военной логистики, система технической разведки, командные пункты и склад боеприпасов.
В районе Владиславовки на временно оккупированной территории Крыма был поражён железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.
Какие цели поразили украинские военные
Российские войска используют его для военной логистики, поэтому объект имеет значение для перемещения ресурсов и обеспечения группировки.
Еще несколько ударов пришлось на пункты управления российских подразделений. Их поразили в Нижнем Нагольчике и Довжанском Луганской области, а также в Азовском Запорожской области.
В Перекопе украинские силы поразили автоматизированный пост технических средств разведки "Гренадер".
Отдельно Генштаб сообщил о поражении склада боеприпасов российских оккупантов в районе Теплого Луганской области.
Удар по военной логистике РФ
Железнодорожный мост через Северо-Крымский канал является частью транспортной инфраструктуры, которую Россия использует для военных нужд на оккупированных территориях. Его поражение потенциально может затруднить перемещение военных грузов, однако конкретный масштаб воздействия пока не установлен.
В то же время в Генштабе не сообщили, насколько серьезные повреждения получил мост. Степень нанесенного ущерба по всем пораженным объектам в настоящее время уточняется.
Поражение пунктов управления и разведки
Пункты управления обеспечивают координацию действий подразделений на фронте, поэтому их поражение может повлиять на систему командования российских войск на соответствующих направлениях.
Пост "Гренадер" в Перекопе, по сообщению Генштаба, относится к техническим средствам разведки. Его поражение может сказаться на возможностях противника по сбору и обработке информации.
Украинские военные продолжают наносить удары по ключевым военным целям российских сил. Операции по уничтожению и поражению важных объектов противника продолжаются.
Недавно пресс-секретарь украинской добровольческой армии Сергей Братчук прогнозировал, что финалом стратегической многоэтапной операции по изоляции временно оккупированного Крыма от России станет освобождение украинского полуострова. Он отметил, что у врага сегодня нет времени расслабляться.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что тактика Вооруженных Сил в отношении оккупированного Крыма и юга Украины в целом пока заключается в истощении ресурсов армии российских захватчиков. В первую очередь это удержание и усиление огневого контроля над маршрутом Мариуполь – Чонгар, который российская армия пыталась использовать в качестве сухопутного коридора в Крым.
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