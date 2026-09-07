Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал, складу боеприпасов и пунктам управления противника — Генштаб

В течение 6 сентября и в ночь на 7 сентября украинские военные нанесли удары по ряду важных объектов российских войск. Среди пораженных целей – объект военной логистики, система технической разведки, командные пункты и склад боеприпасов.

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В районе Владиславовки на временно оккупированной территории Крыма был поражён железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Какие цели поразили украинские военные

Российские войска используют его для военной логистики, поэтому объект имеет значение для перемещения ресурсов и обеспечения группировки.

Еще несколько ударов пришлось на пункты управления российских подразделений. Их поразили в Нижнем Нагольчике и Довжанском Луганской области, а также в Азовском Запорожской области.

В Перекопе украинские силы поразили автоматизированный пост технических средств разведки "Гренадер".

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Отдельно Генштаб сообщил о поражении склада боеприпасов российских оккупантов в районе Теплого Луганской области.

Удар по военной логистике РФ

Железнодорожный мост через Северо-Крымский канал является частью транспортной инфраструктуры, которую Россия использует для военных нужд на оккупированных территориях. Его поражение потенциально может затруднить перемещение военных грузов, однако конкретный масштаб воздействия пока не установлен.

В то же время в Генштабе не сообщили, насколько серьезные повреждения получил мост. Степень нанесенного ущерба по всем пораженным объектам в настоящее время уточняется.

Поражение пунктов управления и разведки

Пункты управления обеспечивают координацию действий подразделений на фронте, поэтому их поражение может повлиять на систему командования российских войск на соответствующих направлениях.

Пост "Гренадер" в Перекопе, по сообщению Генштаба, относится к техническим средствам разведки. Его поражение может сказаться на возможностях противника по сбору и обработке информации.

Украинские военные продолжают наносить удары по ключевым военным целям российских сил. Операции по уничтожению и поражению важных объектов противника продолжаются.

Недавно пресс-секретарь украинской добровольческой армии Сергей Братчук прогнозировал, что финалом стратегической многоэтапной операции по изоляции временно оккупированного Крыма от России станет освобождение украинского полуострова. Он отметил, что у врага сегодня нет времени расслабляться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что тактика Вооруженных Сил в отношении оккупированного Крыма и юга Украины в целом пока заключается в истощении ресурсов армии российских захватчиков. В первую очередь это удержание и усиление огневого контроля над маршрутом Мариуполь – Чонгар, который российская армия пыталась использовать в качестве сухопутного коридора в Крым.

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