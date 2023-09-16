Силы обороны наносят врагу значительные потери на Мелитопольском направлении и имеют успех в районах Вербового и Новопрокоповки – Генштаб

Украинские войска продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и Бахмутском направлениях. Силы обороны уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также украинские защитники продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 16 сентября.

В свою очередь российская террористическая армия продолжает обстреливать позиции украинских войск и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей. В результате преступных действий врага среди гражданского населения есть раненные, разрушены жилые дома и гражданская инфраструктура.

За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. Враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и по гражданским объектам нашего государства. Оккупанты атаковали Украину 17 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, все БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.

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Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Леоновка, Гремяч Черниговской области; Стрелече, Котляровка Харьковской области; Новоселовское, Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области; Спорное, Веселое, Богдановка, Нью-Йорк, Красногоровка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Под артиллерийским огнем оказались более ста населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Бахмутском направлении противник безуспешно пытался прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. В свою очередь Силы обороны по результатам ведения наступательных штурмовых действий имели успех в районе Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все атаки врага в районе Урожайного Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике. В то же время, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые действия и отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки Запорожской области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении наши защитники продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем поражены 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Напомним, украинские защитники форсируют Днепр на Херсонщине, а у оккупантов, вероятно, не хватает сил на этом направлении, чтобы сдержать украинцев, если они начнут серьезное наступление.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел встречу с партнерами из Великобритании и США. В ходе переговоров, в частности, обсуждались ситуация на фронте, военная помощь и усиление украинской ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики ISW констатировали наличие у оккупантов больших проблем. О них красноречиво свидетельствует удар ВСУ по системе ПВО "Триумф" возле Евпатории. Уже не первая уничтоженная российская система ПВО в Крыму подтверждает, что на полуострове происходят систематические тактические сбои в работе противовоздушной обороны.

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