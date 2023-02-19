Силы обороны не будут сбивать запущенные Россией воздушные шары: Гуменюк дала объяснение

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк объяснила, почему украинские военные не будут сбивать российские воздушные шары с угловыми отражателями. По ее словам, это чревато раскрытием украинской противовоздушной обороны.

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Именно для этого войска РФ и запускают эти шары. Об этом Гуменюк сказала в субботу, 18 февраля, в эфире телеканала "Перший".

С помощью воздушных шаров россияне хотят узнать, где именно стоят украинские комплексы ПВО. Оккупанты запускают эти объекты, рассчитывая, что Силы обороны собьют их ракетами, что позволит врагу выяснить, откуда был произведен пуск.

"Мы пока ограничивались наблюдением за ними и не открывали своих позиций. Мы говорим о том, что это, вероятно, способы истощения противовоздушной обороны и выявления позиций, с которых она может сработать", – объяснила Гуменюк.

Она добавила, что вдоль линии фронта наши защитники фиксируют активность вражеских разведывательных беспилотников. В последние дни украинские военные приземлили несколько таких БПЛА оккупантов.

Ранее в Воздушных силах объяснили, что воздушные шары армии РФ могут нести взрывную часть или разведывательные устройства, но оккупанты запускают их для того, чтобы истощить украинскую ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 февраля российские оккупанты пытались ввести в заблуждение украинцев, распространив ложную информацию о массовых запусках боевых дронов. Они имитировали новую атаку, отправив в Украину несколько разведывательных БПЛА и воздушные шары с угловыми отражателями.

– Эти воздушные шары, запускаемые российской оккупационной армией, могут "засорять" и "ослеплять" радиолокационное пространство и препятствовать работе украинской противовоздушной обороны. Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман предложил расстреливать шарыаа с помощью вертолетов.

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