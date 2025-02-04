Силы обороны обезвредили еще 1270 оккупантов и 24 ББМ врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 326 единиц вооружения и техники российских оккупантов. Также в боях отминусовали около 1270 этих военных преступников из рядов армии РФ.

Видео дня

Ныне общие потери живой силы агрессора составляют 842 930 захватчиков убитыми и ранеными. Обновленную информацию 4 февраля обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские воины обезвредили 66 артиллерийских систем (всего 22 655), 24 боевых бронированных машин (20 709), 18 танков (9938) и один РСЗО (1269) врага.

Были сбиты 92 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 24 003), уничтожены 123 единицы автомобильной техники и автоцистерн (35 921), две – спецтехники (3733).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также отминусовали 3054 крылатые ракеты, 1053 средства ПВО, 369 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку оккупационных войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, в январе 2025 года войска РФ потеряли 48 240 живой силы, что равняется более чем трем российским мотострелковым дивизиям. Этот показатель сделал январь вторым по величине потерь месяцем с момента полномасштабного вторжения России в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!