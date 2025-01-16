Силы обороны остановили 56 вражеских атак на Покровском направлении: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

На фронте за прошедшие сутки было зафиксировано 124 боевых столкновения, больше всего вражеских атак Силы обороны отразили на Покровском направлении. Защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

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Накануне авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники, четыре средства ПВО, три пункта управления, два пункта управления БПЛА, три артиллерийских средства и один состав боеприпасов агрессора. О ситуации на передовой в утренней сводке на 16 января рассказал Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что войска РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный и 50 авиационных ударов, в частности, привлекли 44 ракеты и сбросили 71 КАБ. Кроме этого, оккупанты произвели более 5000 обстрелов, из них 142 – из реактивных систем залпового огня, и использовали для поражения 2361 дрон-камикадзе.

Из авиации агрессор бил по Зеленому Гаю, Миньковке, Часову Яру, Краматорску, Иванополью, Дружковке, Константиновке, Петровке, Гуляйполю и Пятихаткам.

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска и Тихого. Силы обороны отражали штурмовые действия оккупантов неподалеку от населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово, Тополя и Петропавловка на Купянском направлении, где за сутки произошло пять атак.

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Лиманском направлении, пытался вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Новосергеевка, Твердохлебово, Макеевка, Колодцы, Терны и Григорьевка.

На Краматорском было шесть атак в районах Ступочек, Часова Яра и Предтечино; на Торецком – девять атак возле Белой Горы, Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Луч, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлино, Петропавловка, Старые Терны, Янтарное, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверево, Успеновка, Андреевка и Дачное.

Силы обороны отразили пять вражеских атак на Новопавловском направлении. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Времевки и Константинополя.

На Ореховском направлении захватчики четырежды атаковали позиции защитников возле Малой Токмачки, Новоандреевки и Щербаков. На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях они атак не проводили.

В пределах Курской области РФ, где идет операция ВСУ, произошло 15 боестолкновений, российская армия нанесла 13 авиаударов 18 КАБами и совершила 340 артиллерийских обстрелов, в том числе 15 – из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок ВС РФ не обнаружено.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ISW, в течение боев 15 января войска РФ продвинулись в направлениях Боровой, Часова Яра и Торецка. Аналитики назвали, какие подразделения российской армии действуют на этих участках фронта.

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