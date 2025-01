Оккупанты продвинулись в направлениях Боровой, Часова Яра и Торецка: в ISW оценили ситуацию. Карта

Войска России в течении 15 января продвинулись в направлениях Боровой на Хаковщине, а также Часова Яра и Торецка на Донетчине. На остальных участках передовой оккупанты были не менее активны: они продолжали наступательные действия, но подтвержденных атак, которые бы привели к продвижению, не сделали.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики опубликовали более подробные карты районов боевых действий на трех направлениях фронта.

Лиманское направление

Отмечается, что российские войска продвинулись к северо-востоку и юго-востоку от поселка Боровая на фоне продолжающейся наступательной операции на линии Купянск – Северск.

Геолокационные кадры, опубликованные 4, 14 и 15 января, указывают на то, что подразделения ВС РФ недавно продвинулись к северу и северо-западу от Вишневого (северо-восток от Боровой) и к западу от Макеевки (юго-восток от Боровой).

Оккупанты 14 и 15 января атаковали северо-восточнее этого поселка в районе Новой Кругляновки и Богуславки; к востоку – возле Копанок; юго-восточнее – вблизи Макеевки, Грековки, Новосергиевки и Твердохлибово.

Сообщается, что в районе Зеленого Гая северо-восточнее Боровой действуют подразделения российской 27-й мотострелковой бригады (1-я гвардейская танковая армия, Московский военный округ).

Краматорское направление

Тут враг недавно продвинулся в направлении города Часов Яр. Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, указывают на то, что российские войска прошли вперед в районе огнеупорного завода в центральной части города.

Также 14 и 15 января оккупанты продолжили наступление в самом Часовом Яру и к югу от него – в районе Предтечино, Ступочек и Александро-Шультино.

По данным аналитиков, вблизи Часова Яра действуют операторы беспилотников российской 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Ленинградский военный округ).

Торецкое направление

На фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе российские войска продвинулись в самом Торецке. Аналитики, ссылаясь на геолокационные кадры от 14 января, указывают, что ВС РФ прошли вперед в северо-западной и северной части города.

Российские провоенные блогеры утверждали, якобы их армия продвигается в районе Щербиновки (к западу от Торецка), но ISW не обнаружил подтверждения этому заявлению.

Отмечается, что 14 и 15 января враг продолжал атаковать в самом Торецке и около него, а также к западу – возле Щербиновки. В этом городе Донетчины действуют подразделения российской 132-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, бывший 1-й АК "ДНР").

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, 15 января на Краматорском направлении Силы обороны отразили шесть атак захватчиков, штурмовавших их позиции возле Ступочек, Часова Яра и Предтечино. На Торецком направлении по состоянию на вечер произошло девять вражеских атак, также оккупанты били по населенным пунктам КАБами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!